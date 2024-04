«Chiudete una corsia nel lungosaline» 

Male la prima, anzi malissimo. Domenica, complice il caldo fuori stagione, nel tratto quartese del Poetto si sono riversate migliaia di persone ed è andato in scena il consueto caos parcheggi.

Non è ancora estate ma già il lungomare sta mostrando drammaticamente la carenza delle aree di sosta, diminuite dopo l’eliminazione degli sterrati dalle parti del parco giochi per far spazio ai lavori della nuova passeggiata.Ecco quindi auto in curva, nei parcheggi per i disabili, negli spartitraffico e persino dentro la rotatoria di fronte alla Bussola. Insomma una situazione critica che rischia di peggiorare con l’avvio della stagione balneare.

Gli operatori

Così adesso i gestori di chioschi e stabilimenti lanciano una proposta estrema: chiudere una corsia in direzione Cagliari-Quartu per destinarla a parcheggi, almeno nel fine settimana. «Non è certo una novità che il Poetto quartese soffra la carenza di aree di sosta e il Comune dovrebbe fare un piano parcheggi perché così non si può andare avanti» dice Gianni Murru dell’Alta Marea e rappresentante dei balneari, «noi abbiamo fatto diverse proposte che ci auguriamo vengano prese in considerazione». La più importante «ricalca il modello spagnolo e al Comune non costerebbe un euro: il sabato e la domenica, quando c’è un maggiore afflusso, basterebbe chiudere una delle due corsie per chi da Cagliari arriva a Quartu e destinarla a parcheggi. E nella corsia restante istituire i 30 km orari. Un po’ sul modello Cagliari, dove ci sono due corsie interne e poi le quattro corsie del lungosaline, qui sarebbe una sola». In questo modo, «si risolverebbero le cose, basterebbe mettere due vigili, qualche birillo e un cartello. Noi diciamo: cominciamo a sperimentarlo così ci facciamo trovare pronti per l’estate».

Giro di vite

Nell’attesa che l’ipotesi possa concretizzarsi, la certezza è che la Polizia locale aumenterà controlli e pattuglie per cercare di tenere il lungomare sotto controllo. Impresa non facile e l’allerta resta alta anche per le prossime settimane, in attesa dell’estate. Ci sono infatti il 25 aprile e il primo maggio, che tempo permettendo con sole e locali aperti, richiameranno una grande folla.

Le reazioni

«È impensabile dire alle persone che al mare devono venire in pullman» commenta Sara Cocco 35 anni mentre passeggia nel lungomare, «le famiglie con bambini carichi di ombrelloni, sedie e così via, avrebbero solo disagi. Quindi io credo che si debba trovare una soluzione per avere più parcheggi». Sollecita soluzioni anche Mario Collu che dice. «Ben venga il restyling della passeggiata: nessuno è contro piste pedonali, ciclabili, aree verdi e così via, però in qualche modo dobbiamo trovare spazi dove far parcheggiare la gente, perché tanto non si convinceranno mai a prendere il pullman e a lasciare l’auto. Non si è ancora pronti a questo».

Intanto proseguono i lavori di riqualificazione del tratto davanti al Lido Mediterraneo. I cantieri chiuderanno in tempo per la stagione estiva in modo da non creare nessun problema ai bagnanti. Già completato invece il primo tratto dalla Bussola fino al Lido Mediterraneo .

