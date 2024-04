«Chiudete il Cpr, è disumano» 

I manifestanti sono arrivati da tutte le parti dell'isola. Un centinaio in tutto, in rappresentanza di diversi movimenti politici. Hanno dato vita ad una manifestazione di protesta e di sensibilizzazione, chiedendo la chiusura immediata di tutti i Cpr, ad iniziare da quello di Macomer. «Nel centro di permanenza e per il rimpatrio dei migranti viene messa in atto una brutale forma di disumanizzazione. Per questo il centro deve essere chiuso». Gli attivisti di No Cpr Sardegna hanno scandito slogan, distribuito volantini e mostrato striscioni.

I controlli

Imponente la presenza delle forze dell'ordine, con in prima fila il dirigente del commissariato, Federico Farris e il comandante della compagnia dei carabinieri, Giovanni Maria Seu. Bloccate tutte le strade di accesso al Cpr, con gli attivisti costretti a manifestare a circa un chilometro di distanza dalla struttura, nello slargo davanti alla ex birreria. «Sono strutture nelle quali le persone vengono rinchiuse senza aver commesso un reato - è scritto in uno dei documenti cdistribuiti ai passanti - le persone vengono rinchiuse in questo lager, non per qualcosa che hanno fatto, ma per quello che sono, in attesa di rimpatrio le cui pratiche durano anche 18 mesi».

Gli attivisti

Teresa Concu, del movimento No Cpr Sardegna, spiega le ragioni della protesta: «Denunciamo una situazione precaria dei reclusi, (non ospiti come vengono definiti). Lo Stato ha finanziato 2 milioni e 600 mila euro per raddoppiare la struttura e non per migliorare la qualità della vita dei detenuti, che vivono in una situazione estremamente precaria, dal punto di vista ambientale, della alimentazione e soprattutto dei diritti umani che vengono regolarmente calpestati». Michele Salis aggiunge: «Continuiamo la nostra protesta e la nostra attività per rompere la cortina del silenzio e stimolare il dibattito, anche dentro le sedi istituzionali». Pier Paolo Loi non fa giri di parole: «All'interno del Cpr non c’è umanità. Nessuno si meravigli se si definisce la struttura un lager». La manifestazione si è conclusa con un corteo che ha attraversato il centro abitato fino a piazza Sant'Antonio.

RIPRODUZIONE RISERVATA