«Chiudere le sale operatorie del Businco produrrà un disastro» 

«La direzione generale dell’Arnas Brotzu si fermi immediatamente: chiudere le sale operatorie del Businco oltre a dimostrare un fallimento gestionale equivale a fare morire il polo oncologico di riferimento regionale». È l’appello di Gianfranco Angioni dell'Usb Sanità in merito al progetto di riorganizzazione della struttura ospedaliera.

«Da anni la nostra organizzazione sindacale ha sempre posto in primo piano la priorità delle cure dei pazienti oncologici e si è sempre battuta a difesa dei professionisti e dei diritti sacrosanti dei malati che lottano quotidianamente contro i tumori - aggiunge -. La cosa più insensata è che non si sia provveduto a identificare, pur essendoci gli spazi all'interno del Businco, delle sale operatorie alternative». E conclude: «Chiudere le sale operatorie oltre a svalutare i numerosi professionisti che vi operano, equivale a fare morire l’ospedale oncologico. Per diversi anni, questa scelta, se sarà attuata, produrrà solo disastri, e alimenterà i viaggi della speranza e le migrazioni in altre regioni di tanti pazienti oncologici che dovranno affrontare oltre alle sofferenze; disagio e cure costosissime fuori dalla Sardegna e lontano dai propri cari».

