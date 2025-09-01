VaiOnline
Sestu.
02 settembre 2025 alle 00:30

Chiude via Sa Cantonera, caos assicurato 

Da oggi stop di tre mesi: per entrare in città bisognerà cambiare percorso 

Strada sbarrata, non si passa. Via sa Cantonera a Sestu da oggi sarà chiusa al traffico per i prossimi tre mesi. Uno stop non totale: riguarda infatti il tratto dall’incrocio con via Colle Fiorito al ponte sopra al fiume, dove la strada diventa via Giulio Cesare. Una notizia inaspettata, una seccatura non da poco per tutti gli automobilisti che la utilizzano per entrare in centro. Ma la chiusura è necessario per completare il percorso ciclopedonale, lavori che avevano già portato all’istituzione del senso unico.

Disagi sicuri

«L’interruzione della via Giulio Cesare avrà ripercussioni e disagi per il traffico locale per il quale chiediamo di avere pazienza e ci scusiamo fin d’ora», premette il vicesindaco e assessore ad Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita, «ma è necessaria in quanto la strada dovrà subire un’opera di scavo per tutta la sezione con un abbassamento della quota all’intersezione con la strada del vecchio mattatoio di circa un metro, restituendo così uno svincolo più sicuro oltre che una dotazione di marciapiedi e illuminazione pubblica per una maggiore sicurezza per tutti».

I lavori erano iniziati ai primi di luglio, con un milione di euro investiti dalla Città Metropolitana, grazie a un finanziamento erogato dalla Regione con il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il progetto prevede anche di realizzare anche l’illuminazione e i sottoservizi. Un modo per dare più sicurezza alle persone che percorrevano la strada a piedi e in bicicletta, spesso sfiorati dalle auto a tutta velocità. La strada ha infatti molte abitazioni o terreni agricoli, e conduce direttamente alla ex 131 con i suoi centri commerciali.

Le proteste

I disagi erano stati evidenti anche col senso unico: gli automobilisti dovevano fare un giro più lungo e alcune attività commerciali all'ingresso di Sestu avevano perso clienti. Ora chi si reca in questa zona, fino al tratto non chiuso, all'incrocio con via Macomer, troverà transito libero. Ma per entrare o uscire da Sestu bisogna cambiare percorso. «I lavori sono necessari per riqualificare una delle importanti vie d'accesso e che collegano Sestu con la ex 131, il comune di Assemini e gli altri della 131», chiarisce la sindaca Paola Secci, che annuncia anche un’altra novità: «Esiste anche un progetto che riguarda la Sestu - Assemini che adesso versa in condizioni precarie. I disagi per il traffico sono inevitabili ma necessari per migliorare ll futuro della viabilità».

