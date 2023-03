Chiude via Roma, traffico rivoluzionato 

L’obiettivo è sistemare le transenne e chiudere la strada dopo l’ingresso dei ragazzi a scuola. Verso le 9 del mattino quindi. Adesso è ufficiale: da lunedì 27 marzo chiuderà via Roma, lato portici, per l’avvio del cantiere della prima parte del nuovo fronte mare e cambia la viabilità. L’amministrazione invita gli automobilisti a scegliere percorsi alternativi in modo da limitare, laddove possibile, il transito nelle aree interessate dalle variazioni. I lavori termineranno entro la fine dell’estate. Durante questo periodo, a partire da lunedì saranno in vigore importanti modifiche alla viabilità: oltre al divieto di transito in via Roma (esclusi residenti e titolari di attività commerciali, questi ultimi solo per le operazioni di carico e scarico), sarà istituito il senso unico in via Sassari, da viale la Plaia a via Mameli. E ancora: via Crispi diventa a senso unico da piazza del Carmine al Largo (opposto rispetto a oggi), e da via Crispi ci sarà l’obbligo di svolta a destra nel Largo. Stop anche alle auto che da via Roma, fronte Municipio, vogliono girare a destra verso il lato porto.

Tutte le variazioni e gli aggiornamenti, saranno consultabili su https://storymaps.arcgis.com/stories/ea5863bd6b014087b5a4691c92644be6 (si trova anche sul sito internet del Comune) o tramite il QR Code messo a disposizione dal servizio opere e mobilità. ( ma. mad. )

