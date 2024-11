Chiude via Pola, l’ira dei residenti 

I disagi per i lavori di riqualificazione di viale Trieste scatenano la rabbia degli abitanti di via Pola, che mercoledì mattina si sono svegliati con una parte della strada chiusa dal cantiere, nello specifico il tratto iniziale provenendo da viale Trieste. E ciò senza che nessuno li avesse avvisati.

La spiegazione

L’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis spiega a cosa è dovuta questa temporanea chiusura: «Si tratta dei lavori conclusivi della riqualificazione del viale Trieste. Per la precisione, gli operai stanno intervenendo per posizionare il bitume nell'incrocio con via Pola. Quel tratto di strada quindi riaprirà non appena termineranno questo intervento».

Il presidente della Commissione consiliare Mobilità Luciano Cogoni fa sapere che «i lavori dovrebbero terminare il 19 novembre». I residenti, tuttavia, si dicono amareggiati per non aver saputo in anticipo di questa chiusura e temono che la situazione rimarrà così ancora a lungo.

I disagi

Solo ieri mattina si stavano modificando i sensi di circolazione nella zona. Per ora tra i residenti c'è molta confusione su dove passare. Per tornare a casa, molti si vedono costretti a scendere in retromarcia oppure in contromano da via Carloforte, non avendo finora altre alternative.

«Ci saremmo aspettati almeno di essere preavvisati», sbotta Veronica Costa, un’abitante, «invece ci siamo ritrovati di punto in bianco ma col cantiere a bloccare una parte della strada. Nulla contro i lavori di riqualificazione, ma chi abita nella zona interessata - in questo caso quindi via Pola – sarebbe dovuto essere avvisato prima che venisse posizionato il cantiere, in maniera tale da sapere che strade alternative percorrere. Ora invece c'è il far west, non di certo per colpa degli automobilisti».

Le proteste

Concorda con lei anche un’altra residente, Carlotta Spiga: «Tornare a casa questi giorni per noi sarà un’odissea. Non sapere poi se rispetteranno la data prevista per la fine di questi lavori non fa che infastidirci ancora di più, oltre al fatto di non essere stati avvisati in tempo avvertiti in tempo. E se il cantiere si protrarrà a lungo? Chi ci ripaga dallo stress che dobbiamo subire mentre siamo in auto cercando strada alternative?». Costa e Spiga abitano nella parte alta di via Pola.

Confusione

In quella bassa, dove c'è il cantiere, la situazione ovviamente è anche più problematica. Federico Piras si ritrova proprio a due passi dalla recinzione del cantiere. «L'altro giorno mi sono svegliato con il rumore dei macchinari – racconta -. Non ne sapevo niente. Mi devo arrangiare come posso per poter tornare a casa in auto senza fare un’infinità di giri. Questa situazione sta creando molta confusione. Mi auguro vivamente che rispettino le tempistiche di fine lavori, affinché terminino anche i grossi disagi per noi abitanti. E che la prossima volta avvisino in anticipo».

