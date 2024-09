Chiude via Nazionale, rischio caos 

Giorni di passione attendono gli automobilisti che ogni giorno attraversano la città: da lunedì 30 settembre e fino al 19 ottobre via Nazionale, la principale arteria cittadina, sarà infatti chiusa al traffico. Per tre settimane, questa strada dove si affaccia anche il palazzo comunale, da sempre congestionata, sarà interessata da importanti e attesi lavori di rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi e delle cunette. E così a Quartucciu la viabilità sarà ancora una volta prigioniera di cantieri e deviazioni.

L’annuncio

«Gli interventi, necessari per migliorare la viabilità, servono per mettere in sicurezza sia per gli automobilisti che per i pedoni una delle vie più trafficate della zona, ma questi non possono arrivare senza portare inevitabili disagi», chiarisce subito l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda che prima di dare il via al cantiere ha atteso «la fine degli interventi di altri Enti che hanno realizzato numerosi sotto servizi in città».

Nello specifico, il tratto coinvolto è quello compreso tra l'incrocio con via Carlo Rosselli e piazza Santa Croce. Durante il periodo dei lavori, dalle 7:30 alle 19:30, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, oltre a un significativo restringimento della carreggiata.Per chi è abituato a percorrere questa strada per spostarsi verso Cagliari o verso l’Ogliastra, le deviazioni potrebbero trasformare i tempi di percorrenza, già abbastanza lunghi, in una vera e propria incognita.

Le deviazioni

«Il traffico proveniente da Cagliari, con direzione via delle Serre, sarà temporaneamente deviato su via Segrè, seguendo la segnaletica apposita presente in loco», spiega l’esponente della Giunta Pisu, «chi invece arriverà da via Rosselli sarà indirizzato verso via Don Minzioni, con la possibilità di proseguire su via Raffaele Piras, che resterà aperta al traffico».La situazione dunque non è delle più rosee per i residenti e i pendolari, che si troveranno a fronteggiare ingorghi e rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. Tuttavia, il Comune rassicura: «si tratta di opere di completamento necessarie per garantire una maggiore sicurezza e fluidità alla viabilità cittadina».

Lavori attesi

Eppure questi lavori erano attesi da tante e più volte sono stati oggetto di discussione anche in Consiglio comunale tra il consigliere di minoranza, Franco Paderi, capogruppo del gruppo misto e l’assessore Caredda.«È da febbraio 2023 che stiamo chiedendo di sistemarle, soprattutto nella strada principale, via Nazionale, ma purtroppo fino a oggi nulla è stato disposto», aveva detto Paderi in una delle ultime assemblee in via Giofra. «Si millantano appalti che sarebbero dovuti partire già a settembre 2023».

Dall’altra parte Caredda aveva ricordato che il Comune «ha un’ampia programmazione per gli interventi sulle strade ed è sempre puntuale con le opere», evidenziando che in campo c’erano quasi 400 mila euro per strade, marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

RIPRODUZIONE RISERVATA