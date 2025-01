Chiude una strada Santa Maria sempre più isolata

Un ponticello fragile e la fibra ottica isolano ancora di più Santa Maria Navarrese. Per chi arriva da Tortolì la frazione a mare di Baunei è raggiungibile soltanto dalla strada de S’Imbrancamentu, tra la statale 125 e la provinciale 63. La nuova viabilità è in vigore da venerdì, dopo l’istituzione del divieto di transito, dalle 14 alle 17 nei giorni feriali, tra Osulai e Santa Maria Navarrese. Per un’estensione di 2,3 chilometri, un’impresa specializzata deve posare i cavi per la fibra ottica. Sarà così (almeno) fino al 5 febbraio.

Il Comune di Baunei fornisce chiarimenti: «Si tratta di lavori programmati che, in virtù della provenienza della fibra, non potevano non iniziare da questo punto. Restano autorizzati al transito i veicoli dei residenti a Osulai, limitatamente ai tratti di strada non circoscritti nella temporanea area di cantiere. Ci scusiamo per il disagio, che si somma a quello della chiusura della strada provinciale 63».

Per chi arrivava da sud la strada di Osulai è diventata la prima alternativa per raggiungere Santa Maria Navarrese. Il cui normale traffico in entrata è sospeso per i lavori di sistemazione di un ponticello all’altezza del chilometro 5+700. L’ordinanza di interruzione della strada è valida fino al prossimo 9 febbraio.

