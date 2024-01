Chiude un tratto della vecchia Orientale, protesta il sindaco 

Da oggi alle 9,30 e sino al 24 gennaio chiuderà nuovamente al traffico il tratto della vecchia Orientale sarda, direzione Burcei: la chiusura è prevista dal chilometro 17,670 al chilometro 18,190 metri. Il traffico, come si legge in una ordinanza dell'Anas, proveniente da Cagliari - strada statale 125 Var e Statale 554 - diretto a Burcei, sarà deviato per lavori programmati secondo le indicazioni presenti in loco, nelle Provinciali 95 e 96 e nella frazione di Sant'Isidoro, nel Comune di Quartucciu. «L'ordinanza - scrive l'Anas - sarà resa nota al pubblico con l'installazione della segnaletica secondo le norme previste dal nuovo codice della strada».

Immediata la reazione di sindaco di Burcei Simone Monni. «Questa mattina - ha scritto il sindaco - l'Anas, senza alcun preavviso, ha comunicato la nuova chiusura del traffico sul tratto della 125 dove da mesi si stanno realizzando lavori di sistemazione di un ponte. Mi rammarica constatare che, nonostante le nostre numerose sollecitazioni, non si sia provveduto alla sistemazione della viabilità alternativa che attraversa la frazione di Sant'Isidoro di Quartucciu. La speranza è che in tempi dell'intervento siano contenuti e la conclusione dei lavori arrivi al più presto possibile e ponga fine definitivamente ai gravi disagi per i pendolari di Burcei e tutti i residenti nei villaggi sulla 125, oltre i lavoratori che giornalmente percorrono il tratto nuovamente chiuso della strada».

