Chiude un negozio al giorno 

Più corrieri e consegne, meno negozi. Le vetrine continuano a spostarsi dalla strada alla rete: nei primi tre mesi del 2024 hanno chiuso in provincia di Nuoro 67 aziende del commercio al dettaglio, una media di quasi un negozio al giorno. Un crollo cui corrisponde la crescita inarrestabile degli acquisti online: secondo le stime dell’ufficio economico di Confesercenti lieviteranno del 13 per cento in più nel corso del 2024, generando quasi 2.5 milioni di spedizioni ai clienti, in media di circa 6.800 consegne di pacchi al giorno. Nei primi tre mesi del 2024 il commercio al dettaglio registra un saldo negativo di 37 imprese per effetto di 67 chiusure e solo 30 aperture.

L’allarme

Lo scambio tra vetrine e pacchi non è alla pari per le economie dei territori. Con la migrazione degli acquisti verso le piattaforme di eCommerce si sposta anche il gettito fiscale. Secondo Confesercenti, la scomparsa di negozi dal territorio porta il fisco italiano a perdere, dal 2014 a oggi, oltre 5,2 miliardi di euro di tasse. Nell’Isola le maggiori perdite sono nella provincia di Cagliari, poi Sassari, Nuoro e Oristano. Nella storica provincia di Nuoro il numero di negozi ogni 100 abitanti sale a oltre 14: se si dovesse allineare alla media nazionale (12 ogni mille abitanti) si perderebbero ulteriori 400 esercizi.

L’appello

Dice Gian Battista Piana, direttore di Confesercenti: «Il cambiamento delle abitudini di consumo trasforma la morfologia delle città e ha forte impatto su ricchezza, occupazione e fisco locali: chi ha responsabilità di governo dovrebbe ragionare per riflettere sugli effetti collaterali di sistema». Dice il presidente Roberto Cadeddu: «Le imprese svolgono un ruolo cruciale non solo nell’economia, ma anche nel tessuto sociale. Creano ricchezza e occupazione e contribuiscono alle finanze locali attraverso il pagamento di tasse e imposte. In questo contesto, emerge la necessità impellente di sviluppare una nuova politica europea che possa fornire strumenti adeguati e sostegno alle imprese del territorio, per creare un ambiente più equo e competitivo, garantendo pari condizioni fiscali e il rispetto delle norme a tutela della concorrenza».

