Chiude un altro negozio in via Marconi 

Non solo in via Porcu. La crisi continua a decretare la fine di diverse attività commerciali anche in altre strade della città. È il caso di via Maconi dove dopo la recente chiusura di due bar, si prepara ad abbassare le serrande dopo quasi vent’anni anche Eurocity, il piccolo negozio dove si può trovare di tutto, dagli articoli da regalo a quelli per la casa e a poco più di un euro. Ma non bastano i prezzi bassi a far stare a galla le attività.

«Chiudiamo perché ormai non c’è più mercato» dice il titolare Antonio Spano, «la concorrenza dell’online e dei centri commerciali ci ha ucciso. La gente ormai compra tutto sul web e a noi restano solo le briciole». A questo «si aggiungono le tasse da pagare, sempre più care che non ti permettono di andare avanti. Anche avere i prezzi bassi evidentemente non conviene più. Si preferisce forse stare a casa anziché girare per i negozi e con un click farsi recapitare tutto comodamente a domicilio. Oppure si va nei centri commerciali».

Chiusura recente anche nell’altro tratto di via Marconi dopo piazza Sant’Elena dove un negozio di prodotti per animali ha chiuso dopo lo spazio di qualche mese. Così come ha chiuso anche il frutta e verdura di via Regina Margherita solo per citarne alcuni. E in via Porcu le serrande abbassate da anni continuano a sollevarsi solo con i “temporary store” nel periodo di Natale.

