Chiude per un anno la scuola dell’infanzia 

Chiude almeno per un anno la scuola dell’infanzia paritaria “Madonna di Bonaria” facendo piombare nell’angoscia le famiglie dei suoi 60 baby ospiti (20 della fascia 1-3 anni, 40 della fascia 3 -6) e gli 11 operatori della struttura di via Mascagni. Si prosegue fino a fine luglio poi un lungo stop per eseguire lavori strutturali nell’edificio che non riaprirà, come di consueto, a settembre.

La mail

La decisione, presa da don Vittorio Scibilia, responsabile della struttura per conto della Curia, è stata appresa dalle famiglie appena 3 giorni fa, tramite una e-mail ed ha gettato nel più profondo sconforto il personale (alcune maestre avrebbero pianto in classe) e le stesse famiglie, costrette ora a cercare una nuova scuola per i figli in un periodo in cui le iscrizioni sono chiuse già da gennaio. «I bambini - sbotta Federica Pilloni, una mamma - hanno già saltato tutto dicembre a causa di lavori urgenti e questa decisione con pochissimo preavviso è per tutti una mazzata: dove iscriviamo i nostri figli? Da don Vittorio aspettiamo scuse ufficiali». Le opzioni sono molto risicate: a Domusnovas rimane solo la paritaria “La Fiaba” oltre alla materna statale (priva però di nido), mentre il Rosa Parks di Villamassargia (0-6 anni) ha pochissimi posti. «Pensiamo all’angoscia di ha perso il lavoro - dice Giada Congiu, un’altra mamma - ma anche a quella dei nostri bambini: alcuni hanno già subito il trasferimento dal Piccolo Mondo e questo nuovo cambio di ambiente e maestre sarà un trauma. Abbiamo chiesto a don Vittorio di cercare una struttura provvisoria ma sembra impossibile». Eleonora Tocco, altra mamma, è perentoria: «Bambini, genitori e personale meritano più rispetto».

Contattato, don Vittorio Scibilia non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

I Comuni

La dirigente scolastica del comprensivo Meloni e i sindaci di Domusnovas, Villamassargia e Musei (ai quali i genitori si sono subito rivolti) cercano ora un’ardua soluzione: «Non mettiamo bocca nella gestione dell’asilo - dice la sindaca di Domusnovas Isangela Mascia - ma si è creata una situazione molto pesante. Stiamo cercando di traferire i 20 bambini più piccoli tra La Fiaba e il Rosa Parks e gli altri 40 nella materna statale, ma è durissima».

