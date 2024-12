Chiude per sempre la libreria Biblos 

I clienti più affezionati non sono voluti mancare, testimoniando così l’affetto per un luogo che per tanti è stato casa per molti anni. Ma c’era un velo di tristezza tra le persone che nel fine settimana hanno acquistato gli ultimi libri rimasti sugli scaffali della libreria Biblos di via Oristano che ieri ha chiuso per sempre. Come era successo pochi mesi fa, qualche centinaio di metri più avanti, alla libreria Il Bastione.

Dopo la scomparsa – pochi mesi fa – di Ugo Salomone, libraio all’antica, uomo colto dal quale migliaia di persone si sono fatte consigliare un saggio o un romanzo, la moglie e i figli hanno deciso di chiudere e di invitare gli amici a cercare, tra i testi esposti, qualcosa che potesse interessarli. Complice il tam tam sui social e il passaparola, sono arrivate centinaia di persone a testimoniare, con un acquisto, il loro affetto per quell’uomo e per la sua famiglia per ciò che hanno dato alla cultura cittadina.

Ora in quel locale a un passo da via Garibaldi aprirà un’altra attività. Ma sarà un luogo dove si venderà qualcosa e non un luogo di arricchimento, come è stata la libreria Biblos dove si poteva entrare anche solo per il piacere di confrontarsi con i coniugi Salomone, magari senza comprare nulla.

