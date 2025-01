La chiusura della galleria Arrexini sull’Orientale Sarda allontana l’Ogliastra da Cagliari. Per lavori, un lungo tratto della strada a scorrimento veloce dovrebbe chiudere dal 13 gennaio per tre mesi e il traffico dirottato dentro Muravera. Rivolta dei sindaci ogliastrini: «Partorienti a rischio». Gli autotrasportatori: «Perché non lavorare di notte?». Il sindaco di Muravera: «Sistemare prima le indicazioni per la viabilità».

