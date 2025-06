Chiude l’ufficio anagrafe 

Porte chiuse lunedì nell’ufficio anagrafe del comune di Quartucciu. Si tratta di una chiusura straordinaria “in occasione delle consultazioni referendarie” per consentire agli addetti di dedicarsi alle esigenze dell’ufficio elettorale, questo sarà infatti operativo per la consegna delle tessere elettorali e tutti gli altri adempimenti riguardanti la tornata referendaria. Sarà garantita comunque la reperibilità dello Stato Civile per le denunce di morte, precisa l’amministrazione.

