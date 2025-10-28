Chiude lo svincolo per Mulargia 

Questa mattina sarà avviata la fase principale dei lavori per la realizzazione del nuovo svincolo sulla 131, volto a eliminare gli incroci a raso di Monte Muradu, uscita da Macomer e dalla Planargia, quindi anche dalla frazione di Mulargia (la strada dei pastori). Le modifiche di cui risentiranno gli automobilisti sono diverse. Sarà chiuso parzialmente al traffico anche lo svincolo che collega il piccolo borgo. «Il provvedimento – scrive in un comunicato l'Anas – si rende necessario per consentire la prosecuzione degli interventi e incrementare i livelli di sicurezza nell'area interessata dal cantiere. Per Mulargia rimarranno attive l'entrata nella statale 131 in direzione Sassari e l'uscita per chi proviene da Cagliari».

Gli abitanti di Mulargia e gli allevatori che si dirigono verso Macomer devono procedere verso Sassari e fare inversione di marcia nello svincolo per Bolotana, all'altezza di Campeda. Dalla scorsa settimana è chiuso anche lo svincolo in direzione Macomer e la Planargia, per consentire la realizzazione dei lavori. In questo caso, i mezzi provenienti da Sassari, che devono entrare a Macomer e la Planargia, devono proseguire sulla 131 fino allo svincolo per Birori, poi immettersi sulla statale 129 (Nuoro-Macomer), fino ad arrivare al capoluogo del Marghine. Per chi deve proseguire per la Planargia deve prendere la statale 129 bis per Bosa, nella zona di Ponti di Bosa. Disagi necessari per consentire la realizzazione dei lavori, che dovrebbero concludersi entro l'estate del prossimo anno.

