Chiude la Zes, niente più Ires al 50% 

La Zona economica speciale della Sardegna chiude il 31 dicembre: dal 1° gennaio 2024 verrà sostituita dalla Zes unica per il Mezzogiorno che andrà a inglobare gli otto enti regionali fatti decollare nel 2022 dall’allora ministra per la Coesione territoriale, Mara Carfagna. Adesso la riforma targata Raffaele Fitto, il titolare degli Affari europei nel Governo Meloni con delega per il Sud. Il bilancio sardo dell’operatività lo ha messo sul tavolo ieri mattina il commissario uscente Aldo Cadau: «In un anno abbiamo autorizzato investimenti potenziali per 648.022.852 euro».

Le novità

Con l’addio alla Zes isolana cambia prima di tutto la perimetrazione: la riforma Fitto fa diventare Zona economica speciale l’intera Sardegna, non più solo i 2.700 ettari di aree aeroportuali e consortili nei Comuni di Alghero, Assemini, Buddusò, Cagliari, Elmas, Monti, Olbia, Oristano, Portoscuso, Porto Torres, Santa Giusta, Sassari, Tortolì e Uta. Ma vista la nuova estensione, vengono ridotti gli sgravi fiscali: è cancellato il taglio dell’Ires, l’imposta sui redditi delle società che le imprese attive nella Zes regionale pagavano al 50 per cento. A fare da contraltare un leggero ritocco alle aliquote del credito d’imposta: le grandi aziende passano dal 25 al 30 per cento; le medie dal 35 al 40; le piccole dal 45 al 50. Tuttavia alla Sardegna – e così pure a Molise e Basilicata – non è stato applicato il vantaggio massimo previsto invece per Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, dove sul credito d’imposta le tre aliquote varranno rispettivamente il 40, 50 e 60 per cento. Ovvero 10 punti in più per ciascuna delle tre fasce.

Commissario uscente

Cadau bolla il passaggio alla Zes unica per il Meridione «come un vantaggio, dal momento che la programmazione verrà incardinata all’interno di un Piano strategico nazionale». Tuttavia il manager solleva qualche dubbio. «Nella nuova Unità di missione lavoreranno sessanta persone. Il rischio è che non ci siano sufficienti risorse umane per garantire la massima attenzione a tutte le proposte operative gli imprenditori». Per questo il commissario uscente suggerisce che «all’interno del Centro regionale di programmazione (Crp) venga istituita un’Unità di progetto “Zes Sardegna”, per dialogare con la struttura unica nazionale».

L’eredità

A guardare le cifre della Zona economica sarda, l’impostazione localistica è stata un plus valore. «In un anno – prosegue il commissario – abbiamo esaminato 86 istanze, rilasciando 41 autorizzazioni uniche a cui sono connesse ulteriori 15 Segnalazioni di inizio attività (Scia)». Sul fronte dei quasi 650 milioni di potenziali investimenti, Cagliari ha fatto la parte del leone con 427.592.220 euro, pari al 66 per cento del totale. Seconda piazza per Olbia con 126.095.302 euro (19%). Seguono Sulcis (5%), Oristano (3,6%), Sassari (3,5%) e Tortolì (2,9%). L’area Zes del capoluogo «si è distinta per la sua vocazione nella logistica – ha concluso Cadau -. Olbia ha dimostrato di essere pronta a diventare leader in Italia nella nautica, un settore che conterà molto anche in Ogliastra, mentre Oristano si è confermata terra di agroindustria».

