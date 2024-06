Chiude la vecchia sede, l’Avis senza casa 

Gli ultimi sorrisi, le ultime colazioni a base di pasticcini dopo aver fatto un prelievo che può salvare una vita o almeno migliorarla. Presto la sede dell’Avis di via Piave a Sestu chiuderà per trasferirsi in quella di via Giuseppe di Vittorio. Ma quest’ultima non aprirà subito.

Lo racconta la presidentessa dell’Avis sestese, Francesca Carta. «In questi giorni abbiamo ricevuto la comunicazione che entro domenica 7 luglio dovremo liberare i locali di via Piave, e l'ultimo giorno di apertura sarà il 3». In via de Vittorio tutto è quasi pronto, ma mancano le autorizzazioni necessarie per aprire: «Arriveranno presumibilmente al termine dell'estate. Faremo il possibile per non interrompere la raccolta, compatibilmente con la disponibilità delle autoemoteche. Con un maggiore preavviso saremmo riusciti, probabilmente, ad avere più certezze e a gestire meglio tutto, ma non mancherà il nostro consueto supporto al sistema trasfusionale regionale in un periodo caratterizzato dalla forte carenza di sangue».

All’Avis sestese dunque nessuno si vuole fermare. «Voglio rivolgere un appello. Ora, come non mai, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti; con una mezz'ora del vostro tempo, dedicata alla donazione di sangue, potete fare davvero tanto», conclude Carta. E la vecchia sede dell’Avis? L’edificio sarà demolito, e lì sorgerà la Casa della Musica, un nuovo teatro per recite e spettacoli.

