Chiude la strada, riaprono indoor e cross 

L’atletica sarda saluta il 2024 dalle strade di Fonni, dove oggi si corre la 24ª Coppa San Silvestro-8° Memorial Peppino Mulas e si prepara alla cerimonia del benvenuto al 2025 nel freddo “tunnel” di Ceramica, domenica mattina a Iglesias. Poi, lunedì, sarà la Befana a portare i primi doni dell’anno a Dolianova (sotto forma di scarpe da corsa usate per i meno fortunati), nella 47ª Coppa Epifania-31° Memorial Ennio Podda.

Al coperto

Pur in regime di commissariamento, il comitato sardo della Fidal ha pubblicato la prima parte del calendario dell’anno, di fatto l’ultimo atto della gestione Sergio Lai che va in archivio dopo 44 anni. Il 23 febbraio sarà eletto il nuovo consiglio, ma nel frattempo l’attività va avanti. Nel settore indoor, 4 prove a gennaio nel pistino iglesiente, che il 19 assegnerà i titoli sardi Allievi, il 26 quelli assoluti; quindi, il 2 febbraio quelli giovanili (Cadetti-Ragazzi) e il 9 quelli Master. Chiusura il 16.

Cross e lanci

Il Festival del Cross scatterà il 12 gennaio a Villacidro, proseguirà il 19 a Orani, quindi il 2 febbraio a Pabillonis, il 16 a Oristano e il 2 marzo a Olbia. Fuori dai campionati sardi, oltre alla Coppa Epifania, il sempre più interessante cross nazionale di Alà dei Sardi-Memorial Elisa Migliore (26 gennaio), il 23° Cross del Nuraghe Ugolio, a Nuoro il 23 febbraio, il Cross di San Lussorio, il 30 marzo a Selargius. A quel punto saranno state già disputate anche due prove del Campionato invernale Lanci (su pista), in calendario per il 26 gennaio a Quartucciu e per il 16 febbraio a Sassari. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA