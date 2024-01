Chiude la storica merceria del centro 

Il suo piccolo negozio è stato a lungo il punto di riferimento delle donne appassionate di ricamo e di quelle in cerca della stoffa giusta, ma era anche un luogo d’incontro, dove si sono intrecciate amicizie destinate a durare nel tempo: ma dopo 31 anni di attività, Anna Maria Secci, titolare della merceria “Il tempo ritrovato”, ha deciso di godersi la meritata pensione.

La chiusura

Il 30 dicembre, come ha fatto tutti i giorni dal 1992, ha aperto la sua merceria di corso Vittorio Emanuele, per congedarsi dalle clienti che le hanno tenuto compagnia negli ultimi trentuno anni, e a fine serata ha abbassato la serranda per l’ultima volta.

«Mi mancherà il mio negozio, inutile negarlo – racconta Anna Maria Secci -, ma sono stanca, voglio andare in pensione e pensare a godermi gli affetti, certo è strano pensare che non dovrò venire qui tutte le mattine».

Al lavoro

La lana, le stoffe migliori, ma anche tende e tutto quello che in una casa non può mancare: per oltre tre decenni quel negozio, che si ispirava proprio alla voglia di riprendersi il proprio tempo per dedicarsi all’amore per l’ago e il filo, ha avvicinato anche i turisti in vacanza a Pula. Non solo una merceria, ma anche una piccola scuola di cucito dove, nei pomeriggi dopo la scuola, tantissime bambine hanno imparato ad armeggiare l’ago e il filo, proprio come si faceva un tempo.

La storia

«Prima dell’idea di aprire una merceria è nato l’amore per il ricamo – racconta Anna Maria Secci -, ho imparato quando andavo all’asilo dalle suore, una passione che ho poi riscoperto da adulta: da allora non ho smesso di cucire, di confezionare corredi per bambini e lavorare a tante altre cose: è stato bello, inoltre, insegnare alle bambine quello che so fare».

"Il tempo ritrovato” è stato anche un piccolo esempio di resilienza, un negozio rimasto in piedi nonostante l’avvento della grande distribuzione e dell’e-commerce: dietro questo piccolo miracolo non ci sono ricette particolari, ma solo un grande amore per il proprio lavoro.

«Dietro la longevità della mia merceria non c’è alcun segreto – rivela Anna Maria Secci -, sono andata avanti perché ho sempre assicurato alle mie clienti le lane, le stoffe e i filati migliori, la qualità – alla fine – paga sempre. Certo, con l’avvento del Covid le cose sono cambiate, ma questo vale un po’ per tutti i commercianti. L’ultimo giorno dell’anno ho chiuso questo lungo capitolo della mia vita legato al “Il tempo ritrovato”, ora sono pronta a scriverne un altro e a godermi un po’ di riposo».

