Chiude la stazione temporanea: il bilancio è positivo 

È stata un’estate in sicurezza quella trascorsa nel litorale, grazie ai carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu (e ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della Compagna di Quartu) rimasta aperta dal primo luglio al 10 settembre.

Gli arresti

Un dispositivo modulare che ha consentito di av ere una presenza costante sul territorio con numerose pattuglie che si sono alternate giorno e notte e che consente oggi di fare un bilancio positivo.

Nel corso delle attività un 25enne è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare: nonostante un provvedimento dell’Autorità giudiziaria gli avesse proibito di fare rientro nell’abitazione della madre, vittima di maltrattamenti, il giovane era riuscito comunque a introdursi nell’appartamento ma è stato bloccato dai carabinieri, intervenuti immediatamente dopo la segnalazione della vittima. Due persone agli arresti domiciliari sono stati trasferiti in carcere, a Uta.

La droga

La priorità continua a essere il contrasto al traffico illecito di stupefacenti e lo dimostra l’arresto di un 30enne, già noto alle forze dell’ordine, che nel corso di un controllo alla circolazione stradale per le strade di Flumini è stato trovato in possesso di una decina di grammi di marijuana e di hashish; la circostanza però non ha convinto del tutto i militari che hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione trovando nascosti un chilo di hashish suddiviso in dosi, un chilo di marijuana, il materiale per la suddivisione dello stupefacente e lo spaccio, costituito da bilancino, bustine e coltelli. Numerosi gli interventi di sopralluogo su richiesta di cittadini anche per fornire loro consigli e prevenire reati come furti e danneggiamenti.

Un 27enne e la sua compagna, entrambi domiciliari sul litorale quartese, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In altra occasione, sono stati ritrovati 565 grammi di marijuana, 85 di hashish, un bilancino e 2.480 euro.

Sicurezza stradale

Tanta la prevenzione assicurata anche su strada. Quest’anno, l’indisponibilità momentanea della sede di via Mar Ligure ha reso necessaria una modulazione di servizi appositamente dedicati in uscita dalla sede del comando compagnia di via Milano.

Tutti servizi che sono stati dedicati in via quasi del tutto esclusiva a un territorio, quello di Flumini e del resto dell’ampio litorale, che nel periodo estivo registra un significativo aumento di presenze, anche turistiche.

