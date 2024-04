Chiude la scuola di Is Arenas 

Meno di trenta bambini in tutto l’istituto scolastico di Is Arenas, 20 nella materna, 9 nella scuola primaria. Un calo drastico degli alunni, tanto che - per il prossimo anno scolastico - è quasi certo il trasferimento nei plessi vicini dell’Istituto comprensivo Porcu-Satta. In via Is Arenas arriveranno invece la Fondazione Novitas, con corsi post diploma sulla tecnologia dell’informazione e della comunicazione, e la nuova sede dell’Università della Terza età.

La polemica

Novità emerse in commissione Pubblica istruzione che nei giorni scorsi ha organizzato un sopralluogo nella scuola fra via Is Arena e via Pizzetti. Ieri la riunione in Municipio per fare il punto della situazione, con le polemiche dell’esponente del centrosinistra Francesco Piludu. «Per anni, le amministrazioni comunali e l’istituto comprensivo, non hanno investito sul plesso, limitandosi ad una semplice manutenzione», dice. «Nel quartiere si poteva investire e invece, dalla vicenda dello stadio in poi, assistiamo a una serie di abbandoni, e la chiusura della scuola primaria e dell’infanzia sarà l’ennesima ferita. Le ricadute della cessione del plesso a privati non avranno la stessa valenza di una scuola e non porterà nuove famiglie ad insediarsi nel quartiere». Non la pensa così la presidente della commissione Ketty Giua: «Sarebbe uno spreco lasciare aperto l’istituto per pochi bambini, in ogni caso la decisione sarà pianificata tenendo conto delle esigenze di tutti», precisa.

Il Comune

Scelta inevitabile, e strategica, per il Comune. «A fronte del numero di alunni non potevamo fare diversamente», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna, «oltretutto c’è un ragionamento che portiamo avanti da inizio mandato: sollevare in città anche l’asticella dell’istruzione. Portare a Quartu la sede regionale di Novitas significa attirare giovani e aumentare la competitività territoriale, grazie anche agli altri progetti che stiamo portando avanti. Inoltre, riusciamo a dare spazi più ampi all’Università della Terza età».

Il dirigente

Tutto deciso con l’Ufficio scolastico regionale, e i vertici dell’Istituto comprensivo 1. «L’anno prossimo in quella scuola avremo solo una sezione dell’infanzia e una classe della primaria, è evidente che con questi numeri per il Comune diventa complicato tenere aperto un intero edificio», spiega il dirigente scolastico Vincenzo Pisano. La decisione verrà ufficializzata a breve, compresa la nuova sede per gli studenti di Is Arenas. «Abbiamo una scuola primaria in via Palestrina a pochi metri di distanza, e la sede di via Vespucci, entrambi con spazi disponibili per accogliere i bambini, decideremo insieme ai genitori quale sia la soluzione migliore».

Tema che, in parte, si ricollega al piano di dimensionamento scolastico contestato da genitori e docenti. E al centro di un ricorso al Tar presentato dal Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA