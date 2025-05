Chiude la piscina della Marmilla 

Da lunedì, senza alcun preavviso, la piscina consortile in località Spinarba, a Lunamatrona, ha chiuso i battenti, lasciando nello sconforto utenti e proprietà, ovvero il Consorzio turistico Sa Corona Arrubia. Un impianto al servizio di una quindicina di paesi tra alta e bassa Marmilla – da Sanluri a Lunamatrona, passando per Baressa, Sini, Ales, Villanovaforru, Pauli Arbarei, Setzu, Villamar, Villanovafranca e altri ancora – che comprende anche campi da calcio a 5.

«La notizia della chiusura, inviataci nel pomeriggio del 19 maggio e protocollata il giorno seguente, ha colto di sorpresa noi quanto gli utenti», dichiara il presidente del Consorzio, Francesco Sanna. Il gestore dell’impianto è la società All Together. Nel frattempo sono scomparse anche le pagine social legate alle attività sportive.

La chiusura

Ha suscitato forte disappunto tra gli iscritti, molti dei quali avevano appena pagato le quote per le attività. In un primo messaggio, il gestore aveva parlato di un guasto tecnico, lasciando intendere una prossima riapertura. Poco dopo, un secondo messaggio inviato agli utenti ha invece confermato la chiusura dell’impianto, motivandola con “problemi di sicurezza”. «Il nostro obiettivo era completare la stagione sportiva, ma le condizioni strutturali dell’impianto non lo hanno purtroppo consentito. Non essendo più possibile garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, e a fronte dell’emergere di ulteriori criticità sull’impiantistica, ci siamo visti costretti a procedere con la chiusura».

Reazioni

Romina Murru, frequentatrice abituale, conferma: «Ogni tanto si verificava qualche guasto o un’interruzione di corrente, ma al massimo saltava una lezione e poi si riprendeva regolarmente». Vanessa Podda, altra utente, riporta quanto ricevuto dalla All Together, che promette di «richiedere l’Iban per il riconoscimento di un contributo relativo alle lezioni non usufruite».Nel frattempo, il Consorzio ha incaricato l’ufficio tecnico di effettuare un sopralluogo per accertamenti. «La All Together, per impegni pregressi, non si è resa disponibile alla convocazione del 22 maggio», precisa ancora Sanna. «Negli ultimi mesi abbiamo sollecitato più volte gli interventi di manutenzione ordinaria di competenza del gestore, e recentemente abbiamo investito oltre 90 mila euro per l’efficientamento degli impianti, nonostante le risorse limitate a nostra disposizione».Il Consorzio sta ora raccogliendo le preoccupazioni delle famiglie e degli sportivi. «Esprimiamo sconcerto per una chiusura irrituale e, al momento, per noi ingiustificata, che danneggia un vasto territorio che con fatica cerchiamo di valorizzare. Non resteremo inerti: stiamo lavorando affinché il servizio venga riattivato al più presto».

