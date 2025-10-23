Chiude la galleria di Prato Sardo, disagi sulla 131 Dcn 

Ancora disagi, ma questa volta saranno limitati alla notte in arrivo, per gli automobilisti nuoresi e non solo che nelle ore notturne di oggi percorreranno la strada statale 131 Dcn, la principale arteria di collegamento tra Nuoro, Olbia e il resto dell’Isola. Anas ha infatti annunciato la chiusura totale stanotte di entrambe le carreggiate, direzione nord e direzione sud, nel tratto compreso tra il chilometro 50 e il chilometro 61, ovvero dallo svincolo di Prato Sardo all’ingresso di Nuoro, fino a quello di Marreri, per consentire gli interventi di manutenzione della galleria di Prato Sardo. Durante i lavori, tutto il traffico verrà deviato all’interno del centro abitato di Nuoro. Gli automobilisti provenienti da Cagliari e Sassari dovranno quindi obbligatoriamente uscire al primo ingresso di Nuoro-Prato Sardo, mentre chi arriva da Olbia dovrà imboccare lo svincolo di Marreri. L’intervento, spiega Anas, è necessario per garantire la sicurezza e la piena funzionalità della galleria, e rientra nel programma di manutenzione straordinaria lungo la strada statale 131 Dcn. Una notte in cui il percorso tra le vie di Nuoro, sarà l’unico possibile per chi è diretto da o verso Olbia, il porto o l’aeroporto.

