Chiude la comunità alloggio per anziani 

La Comunità alloggio di via Montelatici, a Samassi, chiuderà alla scadenza del contratto con la ditta che attualmente gestisce il servizio. La comunicazione è arrivata in Consiglio comunale il 29 dicembre ed è legata sia alla fine dell’appalto sia alle criticità introdotte dalla normativa vigente.

Il contratto

A chiarire la situazione è la sindaca Beatrice Muscas: «Il 30 aprile 2026 finisce il contratto con l’azienda “Lago e Nuraghe” che gestisce la struttura. Quando abbiamo fatto il contratto, la comunità alloggio era pensata inizialmente per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Per effetto delle modifiche legislative introdotte di recente, oggi strutture come quella di Samassi sono autorizzate ad accogliere esclusivamente anziani autosufficienti. In questo momento però alcuni degli ospiti non lo sono, hanno bisogno di assistenza, e rientrano in quella fase di parziale autosufficienza che prima la legge consentiva e ora non consente più. Anche la società responsabile non se la sente di rifare un contratto con utenti che non rispettano i parametri normativi».

I lavori

Alla luce di questa situazione, l’amministrazione ha avviato una riflessione sul futuro della struttura, che necessita anche di interventi di manutenzione. «Abbiamo ricevuto due relazioni, una del servizio sociale e una dell’ufficio tecnico. Dal servizio sociale emerge che, al momento della nascita, la comunità poteva accogliere anche anziani parzialmente autosufficienti, possibilità oggi non più prevista. Inoltre viene evidenziato come a Samassi gli anziani autosufficienti non manifestino un reale bisogno di tipo residenziale, ma piuttosto di servizi di aggregazione e promozione del benessere psicofisico».

Gli ospiti

Attualmente gli ospiti della struttura sono circa quindici, cinque dei quali residenti a Samassi. «Questo significa che anche il disagio per gli utenti samassesi è relativo», precisa la sindaca. Il servizio sociale e la ditta appaltatrice si occuperanno ora di informare gli ospiti e di accompagnarli nella ricerca di una nuova collocazione. «Non vogliamo che gli utenti si preoccupino. La ditta che gestisce la comunità ha anche altre strutture e li aiuterà a trovare una nuova sistemazione».

Resta aperta la riflessione sul futuro dell’immobile. Le ipotesi valutate vanno dalla ristrutturazione per mantenerla come comunità per autosufficienti alla riconversione in centro diurno. La relazione tecnica segnala anche che la presenza, nello stesso edificio, di servizi sociali al secondo piano rende al momento non compatibile una trasformazione in Residenza sanitaria assistita. «Con la delibera diciamo di chiudere ad aprile, riqualificare la struttura e confermare la prosecuzione dei servizi del centro di aggregazione sociale. In questi mesi lavoreremo per capire di cosa ha bisogno Samassi. Una cosa però è certa: quel locale non è destinato a morire».