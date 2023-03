Chiude la casa di riposo, trasloco per sei anziani 

«La nostra posizione – assicura il responsabile della cooperativa Gianluigi Masala – continua a essere di estrema collaborazione per la salvaguardia del benessere degli anziani. Gli interventi di manutenzione straordinaria richiesti sono urgenti e opportuni. Stiamo collaborando con il Comune per dare una sistemazione ai sei ospiti che, anche se andranno in strutture più costose, manterranno la stessa retta». Ai nove dipendenti in forza a Gonnosfanadiga sono state offerte due opzioni: «O continuare a lavorare in un’altra delle nostre strutture e ritornare a Gonnos quando si potrà, o rimanere in carico alla struttura, in cassa integrazione fino alla riapertura». Dai dipendenti non si è avuta ancora alcuna notizia sulle loro intenzioni.

Umidità dovuta a infiltrazioni, un paio di camere con bagni privi di acqua corrente, mancanza di dispositivi antinsetto, infissi e avvolgibili malandati: a Gonnosfanadiga la comunità alloggio San Vincenzo dovrà chiudere le porte entro il 15 marzo. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Floris che prende atto delle condizioni dello stabile rilevate lo scorso maggio dalla Asl (dipartimento Igiene e Salute pubblica), confermate dai carabinieri del Nas lo scorso 30 dicembre e accertate nelle scorse settimane dal tecnico comunale e dal responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune.

Ora è una corsa contro il tempo. I giorni a disposizione per ottemperare a quanto disposto dal sindaco sono 13. Per i sei nonnini ospitati nell’edificio di via Porru Bonelli si profila un trasferimento in altre strutture gestite dalla cooperativa “Assistente H24”: o Pabillonis (a 12 chilometri di distanza) o Sanluri (23 chilometri).

I sopralluoghi hanno accertato diverse cose che non vanno. Fra le altre: la presenza di umidità dovute alle infiltrazione dal terrazzo lungo il soffitto del primo piano, adibito a dormitorio, la mancanza di acqua corrente nei bagni delle camere 1 e 2 che li rende inutilizzabili, la mancanza di dispositivi antinsetto in tutte le camere da letto, la mancanza di un adeguata manutenzione degli infissi, degli avvolgibili e degli arredamenti, inoltre nel verbale viene evidenziato che tutto l'edificio necessita di una tinteggiatura delle pareti.

Il responsabile

«La nostra posizione – assicura il responsabile della cooperativa Gianluigi Masala – continua a essere di estrema collaborazione per la salvaguardia del benessere degli anziani. Gli interventi di manutenzione straordinaria richiesti sono urgenti e opportuni. Stiamo collaborando con il Comune per dare una sistemazione ai sei ospiti che, anche se andranno in strutture più costose, manterranno la stessa retta». Ai nove dipendenti in forza a Gonnosfanadiga sono state offerte due opzioni: «O continuare a lavorare in un’altra delle nostre strutture e ritornare a Gonnos quando si potrà, o rimanere in carico alla struttura, in cassa integrazione fino alla riapertura». Dai dipendenti non si è avuta ancora alcuna notizia sulle loro intenzioni.

«Perché si è perso tempo?»

Dalla minoranza è Sisinnio Zanda a sollevare perplessità sulle soluzioni proposte: «Non è così semplice spostare sei anziani. Mi chiedo se non si sarebbe potuto ovviare al problema sistemando altre strutture di Gonnos come il centro “Io e Te insieme” o l'ex scuola media, in modo da garantire continuità ai lavoratori e non spostare gli anziani dal loro paese e costringere i parenti a viaggiare. Allo stesso tempo mi sorgono dei dubbi anche sul perché si sia aspettato un verbale definitivo dei Nas per procedere con i lavori. I soldi per la risistemazione erano stati ottenuti dalla scorsa amministrazione: erano stati stanziati dall’Unione dei comuni del Terralbese. Non capisco perché si sia aspettato così tanto».

Il sindaco

La risposta del sindaco Andrea Floris non si fa aspettare: «Il 31 gennaio – ricorda – è scaduta la convenzione con la cooperativa che gestiva la comunità alloggio. La struttura attualmente necessita di importanti interventi di adeguamento igienico-sanitario e rifacimento dell’impiantistica, per cui non era possibile fare un nuovo appalto e comunque per fare i lavori era necessario trasferire in altre strutture gli anziani di Gonnos qui ospitati. La ex scuola media non è adeguata, né lo è la “Io e Te Insieme”: per questo il loro utilizzo è stato escluso. È stato già dato incarico a un progettista: cercheremo di chiudere i lavori il prima possibile», conclude.

