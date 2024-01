Chiude “Incanti”, il bilancio è positivo 

Si è chiusa con un grande successo la tranche invernale di “Incanti al Nuraghe Diana e alla Villa Romana” che si è trasformata nelle scorse settimane in “In festa al Nuraghe Diana e alla Villa Romana”. Nonostante alcune giornate di tempo incerto che in alcune occasioni hanno anche costretto a rimandare le iniziative, centinaia di persone hanno partecipato alle visite guidate con l’archeologa Patrizia Zuncheddu e alle presentazioni di libri, caccia al tesoro e laboratori organizzati soprattutto per i bambini. E alla fine la scommessa è stata vinta: non solo d’estate si ha voglia di addentrarsi alla scoperta del territorio ma anche in tutti gli altri periodi.

Lo scorso anno per la rassegna Incanti, in un paio di mesi sono stati oltre 2000 i visitatori a cui bisogna aggiungere le migliaia di persone accorse a Sa dom’e farra in via Porcu, per le iniziative organizzate dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu. È La prova che la città si apre sempre di più al turismo archeologico e che le persone gradiscono, eccome. Particolarmente apprezzata è stata la Villa Romana, non solo fruibile a tutti, ma persino vistabile, armati di pinne ed occhiali, sott’acqua per vivere l’emozione unica di osservare da vicino le rovine sommerse.

RIPRODUZIONE RISERVATA