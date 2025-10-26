Chiude il supermercato a San Michele 

L’Iper Nonna Isa di San Michele cessa l’attività. Ancora qualche giorno e poi la proprietà chiuderà il supermercato. Quattordici dipendenti vanno a casa e, per effetto di accordi sindacali, beneficeranno dei sussidi di disoccupazione per i prossimi ventiquattro mesi. Sempre che, almeno questa è la loro speranza, un altro gruppo della grande distribuzione organizzata non decida di avviare un’attività analoga nello stesso immobile.

Da diversi giorni la proprietà dell’Iper Nonna Isa ha iniziato a ridurre le giacenze di magazzino in vista della chiusura definitiva. La clientela ha risposto in massa, con un imponente assalto di persone prima che l’esercizio chiuda. Tortolì resta un sito ambito dai marchi dell’alimentare. Colossi della grande distribuzione sono in fase avanzata per realizzare le proprie attività. Prossime le aperture di Lidl, Eurospin (che raddoppierà i punti vendita nel centro dell’Ogliastra, con il nuovo negozio che sorgerà verso Is Murdegus), Iperpan e Centrocash (restituirà vita all’ex Cantina sociale). Il maxistore Maury’s ha aperto i battenti invece a inizio agosto, ma anche altri marchi blasonati della Grande distribuzione organizzata, come Tuttigiorni (area ex Porrà?), sono pronti a piazzare la bandierina nel territorio. (ro. se.)

