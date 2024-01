Chiude il porticciolo Diportisti in rivolta 

Diportisti in cerca di ormeggio. Ci sono da spostare 149 barche dal porticciolo turistico gestito da Turismar di Arbatax. «Qualcuno ci dica dove dobbiamo metterle. Non stiamo parlando di un'auto o di un motorino». Diana Barrui, di professione avvocata, al porticciolo ha un sedici metri e si fa portavoce anche degli altri diportisti. Tanti hanno una barca grazie alla quale portano avanti le loro attività turistiche. Ieri una delegazione si è recata anche alla Capitaneria di Porto dove ha avuto un incontro con il comandante Mattia Caniglia.

Il mese scorso con una mail pec la società invitava i diportisti a sgomberare le barche entro il 1 gennaio. «L'autorità di sistema portuale della Sardegna ha rilasciato una concessione demaniale marittima dello specchio acqueo adiacente i pontili galleggianti alla Saipem - si legge nella lettera - Questo comporta una notevole riduzione dei posti barca a nostra disposizione e le imbarcazioni attualmente ormeggiate nell'area concessa a Saipem dovranno essere spostate all'interno dei nostri spazi. Ciò comporta lo smontaggio dei pontili per far posto alle imbarcazioni e di conseguenza verranno a mancare troppi posti barca tali da giustificare il proseguo dell'attività di locazione». Insomma, il porticciolo ha praticamente chiuso i battenti. «Siamo costretti a non rinnovare i contratti di ormeggio in attesa di una nuova disponibilità di posti dopo aver eseguito i lavori per la nuova sistemazione dei pontili». I diportisti devono sgomberare. Ma dove? «I cantieri nautici non hanno posto», dice Barrui. «Non possiamo perdere il porticciolo, un fiore all'occhiello che dà lavoro a centinaia di persone. Chiederemo un incontro in Comune, confidiamo nelle istituzioni».

