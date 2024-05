Chiude il ponte, estate di disagi 

Anas prosegue la sistemazione delle strade della Barbagia. Dopo l’avvio dei lavori nella statale 128 alle porte di Sorgono, anche il ponte di “Sa Codina”, nella statale 125 a ridosso di Tonara, si avviano gli interventi strutturali e di messa in sicurezza. L’intervento da un lato soddisfa, ma al tempo stesso preoccupa i sindaci della zona che temono crescenti disagi e isolamento, in un tratto fondamentale nel collegamento verso Tiana, Teti, Ovodda, Nuoro e i principali ospedali.

Disagi e paure

La strada, da tempo percorribile col senso unico alternato, è importante spartiacque per tutta la Barbagia-Mandrolisai. Tutti concordano sulla necessità dei lavori, purché avvengano con disagi contenuti e tempi celeri. «Non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali sull’avvio dei lavori - dice il sindaco di Tonara, Pierpaolo Sau - abbiamo appreso che gli interventi sul ponte dovrebbero svolgersi in estate. Non capisco perché si debba intervenire su un’opera che non ha mai manifestato alcun problema, non risolvendo invece altre criticità da tempo segnalate».

La richiesta

Aggiunge Sau: «Ciò comporterebbe un territorio tagliato a metà, col rischio di percorrere il doppio dei chilometri o rifarsi a percorsi rurali che sono in condizioni precarie. Chiediamo ad Anas non solo tempi certi sull’avvio dei lavori, ma anche di valutare la realizzazione di una bretella, che non interrompa il traffico verso Nuoro e i centri vicini».

Dice Pietro Zedda, sindaco di Tiana: «Attendiamo comunicazioni da parte di Anas, nel segno della sempre proficua collaborazione. Chiediamo che i lavori possano svolgersi col senso unico alternato, diversamente realizzando una bretella temporanea, che garantisca il passaggio dei mezzi di soccorso».

È fiducioso Franco Zedde, sindaco di Sorgono: «Sono certo che, così come è stato fatto nel nostro paese, Anas saprà individuare soluzioni concrete. Il ponte è essenziale anche per i collegamenti verso l’ospedale San Camillo e i principali servizi interzonali. Siamo favorevoli alle opere purché non generino problemi, ma opportunità di sviluppo».

Sulla stessa linea anche Ilenia Vacca, prima cittadina di Ovodda: «Confido che Anas saprà certamente individuare una soluzione per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e degli autoveicoli. Si tratta di un’opera essenziale che vogliamo vedere rimessa a nuovo, senza alcun disservizio».

Alessandro Corona, presidente della Comunità montana Gennargentu-Mandolisai, aggiunge: «Sebbene gli interventi siano necessari, ci vogliono garanzie sulle tempistiche per la conclusione dei lavori, che non dovranno essere bibliche».

