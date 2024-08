Chiude il ponte di Sa Codina, ecco le strade alternative 

Dopo il vertice in Prefettura dei giorni scorsi, Anas chiude per lavori il ponte di Sa Codina, nella statale 128, dalle 8 di domani fino alle 24 del prossimo 29 novembre.

L’ordinanza interesserà tutti gli utenti, con la deviazione del traffico sulle provinciali n°31, n°4 e n°60 per i mezzi provenienti da Tonara e Sorgono e diretti verso Tiana ed Ovodda. E poi sulle stesse provinciali per quelli da Ovodda e Tiana, in direzione Tonara e Sorgono.

Prevista la riapertura col senso unico alternato, dal 10 al 19 agosto, nel periodo di sospensione dei lavori.

Dal distributore carburanti di Tonara, una bretella, consentirà il transito dei soli mezzi di soccorso fino alla 128.