Chiude il parcheggio al vicino: indagato 

Prima una richiesta cortese al vicino affinché spostasse l’auto parcheggiata davanti al cancello di casa che gli impediva di uscire. Poi, nel giro di qualche giorni, la chiamata alla Polizia Locale con i due vicini in lite ed il proprietario del veicolo che si è giustificando sostenendo che non ci fosse alcun passo carrabile (e che in tutta la strada c’erano pochi parcheggi. Infine la querela e la disputa che finirà davanti ad un giudice.

Sarà un processo, che prenderà il via il 19 settembre davanti al Giudice di Pace, a stabilire se un cagliaritano di 68anni, ex agente assicurativo in pensione, abbia commesso o meno il reato di violenza privata lasciando la propria utilitaria davanti al cancello dell’abitazione confinante, impedendo al vicino di uscire con la propria auto. Nella querela viene fatto esplicito riferimento ad una pronuncia della Corte di Cassazione che aveva chiarito la sussistenza del reato, quando l’eventuale «azione coattiva» non permetta alla parte offesa di esercitare liberamente il proprio volere. Proprio a Suprema Corte aveva stabilito che non era influente la presenza o meno di un passo carrabile. La pronuncia della Cassazione, però, riguardava la condanna di un soggetto che, per giorni, aveva lasciato il proprio mezzo impedendo la chiusura di un cancello da parte del proprietario. In questo caso, invece, gli episodi contestati sarebbero due nel giro di una settimana.

E ora l’ultima parola spetterù al giudice.

