Chiude il mercato, l’ira dei boxisti 

Il problema non è nel mercato in sè. Stavolta, infatti, non è il “solito” pezzo di calcinaccio che si è staccato dal solaio o il ritrovamento di ratti che mettono a rischio la salute di operatori e clienti. Stavolta, invece, c’è un problema di sicurezza (che nessuno può garantire) legato a un attentato incendiario che ha colpito l’auto di lavoratore. Così la chiusura de mercato rionale di via Quirra decisa dal Comune per oggi e domani, proprio nella settimana di Ferragosto (la più importante dell’anno per gli affari dei concessionari insieme a quella di Natale e Capodanno) getta nel panico i 70 concessionari di via Quirra e accende la polemica. «Così finiamo tutti gambe all’aria», dice Sergio Medas, rappresentante del comitato dei boxisti del mercato di via Quirra. «Questa chiusura, ingiusta e ingiustificata, decisa per fatti rispetto ai quali siamo completamente estranei, ci danneggia economicamente. Abbiamo chiesto a un legale di tutelare il nostro diritto al lavoro che in questo momento viene sacrificato. Per questo motivo», aggiunge, «questa mattina andremo tutti assieme all’incontro convocato in assessorato alle Attività produttive», incontro voluto immediatamente dall’assessore Carlo Serra per trovare insieme agli operatori una soluzione. Il clima in via Quirra è teso. «Inevitabile che sia così, dopo questa assurda decisione» dicono gli operatori.

Clima teso

Ma andiamo con ordine. A decretare la chiusura del mercato è stato il sindaco Massimo Zedda che sabato sera ha firmato l’ordinanza che tiene chiusi i cancelli del mercato oggi e domani (poi si vedrà). Alla base del provvedimento ci sono i fatti di venerdì scorso quando, all’alba, l’auto di un dipendente amministrativo comunale, in servizio proprio in via Quirra, è stata data alle fiamme. Un atto intimidatorio che ha fatto venire meno la sicurezza dell’intero mercato. A pensarla cosi non è solo l’amministrazione che ha deciso, infatti, la chiusura temporanea, ma la stessa vittima dell’attentato che nella relazione inviata ai dirigenti del servizio scrive: «Vista la difficile situazione culminata con l’atto intimidatorio», col «rischio per la mia incolumità e quella dei colleghi, si richiede il trasferimento concordato con effetto immediato dal mercato di via Quirra».

La querelle

Formalmente, scrive il Comune «le condizioni di tensione createsi generano profonde difficoltà al momento insormontabili, nella predisposizione dei turni dei dipendenti tesi a garantire il regolare funzionamento». Tradotto: non ci sono le condizioni per garantire l’apertura, la chiusura, la custodia e la vigilanza della struttura. «Noi, però, sappiamo», in via informale, «che i lavoratori che garantiscono la sicurezza non avrebbero avuto nessun problema a prendere servizio se il mercato fosse rimasto aperto», spiega il rappresentante del comitato dei concessionari di via Quirra. «Già subito dopo l’attentato, il Comune ci ha incontrato facendoci capire l’intenzione di chiudere subito la struttura». Decisione poi rinviata a oggi «con grande senso di responsabilità, al solo fine di tutelare i concessionari e garantire loro di poter commercializzare i prodotti già acquisiti per la vendita nel fine settimana». «La verità è che il mercato di via Quirra è figlio di un dio minore per il Comune, è così da sempre», tuonano i concessionari. «L’unica struttura delle quattro in città chiusa per Covid, l’unica completamente trascurata. Adesso questa chiusura che ci taglia le gambe, molti di noi avevano le preparazioni da fare in vista di Ferragosto, altri merci da preparare per ristoranti e locali. Questi due giorni», conclude il rappresentante del comitato, «sono davvero cruciali per noi. Ripensateci, almeno per domani». ( ma. mad. )

