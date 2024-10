«Chiude il mercato e noi siamo disperati» 

L’annuncio della chiusura “per manutenzione straordinaria” del mercato di Is Bingias, dal 7 ottobre al 4 novembre, si è abbattuta su Pirri come un fulmine a ciel sereno, gettando nello sconforto i clienti e soprattutto i concessionari. Sono una ventina di famiglie che operano nell’edificio di via della Resistenza, in qualche caso, da quattro generazioni. Qualcuno si è già rassegnato a un mese di ferie forzate, altri sperano di poter continuare a vendere all'esterno e chiedono al Comune l’allestimento, a tempo di record, di una tensostruttura nelle vicinanze. In caso contrario, auspicano di poter ricevere un piccolo indennizzo che possa compensare almeno in parte i mancati guadagni di un mese. Proseguono, nel frattempo, gli incontri con Comune e Municipalità che hanno l’obiettivo di individuare soluzioni condivise per limitare i disagi.

I concessionari

«I lavori sono necessari, siamo d’accordo», sospira Manuela Podda, 58 anni, rappresentante dei boxisti, «ma sarebbe stato meglio intervenire ad agosto, quando l’affluenza era certamente minore. Inutile dire che siamo disperati e ci auguriamo che i tempi di esecuzione siano rispettati». Sulla stessa lunghezza d’onda Fabrizio Vacca, 52 anni, pescivendolo: «Il mercato ha bisogno di una rinfrescata, per cui ben vengano i lavori», dice, «il problema è che ci è stato dato scarso preavviso e non abbiamo avuto il tempo per organizzarci. Un mese possiamo resistere, ma non di più». Concorda Antonella Lai, macellaio di 61 anni: «Anch’io sono favorevole ai lavori, se ci sono i fondi bisogna approfittarne. Certo, d'estate sarebbe stato meglio. Vorrà dire che rimetterò in sesto la mia vecchia bici e mi concederò qualche pedalata».

I clienti

Dispiaciuti i clienti: «Per noi è un disagio restare per un mese senza mercato», si rammarica Rita Boi, 72 anni, «speriamo che i lavori siano eseguiti bene e che i tempi non si allunghino».

Il Comune

L’assessore allo Sviluppo economico, Carlo Serra, ha garantito massima disponibilità: «Stiamo lavorando prima di tutto a tutela dei boxisti e della gente che fa la spesa al mercato», premette, «e ascolteremo tutti, valuteremo ogni proposta. Il recente crollo di una porzione di controsoffitto dovuto a infiltrazioni d’acqua, fortunatamente a mercato chiuso, ha reso urgenti i lavori». Inevitabile la chiusura: «I tempi sono stati indicati dalla ditta che eseguirà i lavori. Li abbiamo comunicati subito, in accordo con i Lavori pubblici. Il primo ad augurarsi che siano rispettati sono io, faremo di tutto perché ciò avvenga».

La Municipalità

«La consapevolezza dei tempi stringenti ha indotto il Comune ad accelerare», riferisce la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca: «Abbiamo intenzione di mantenere alta l'attenzione sui problemi di chi lavora e di chi utilizza il mercato. Cercheremo di capire le esigenze di ciascuno. Vogliamo che alla cittadinanza e agli operatori sia restituito un bel mercato, sicuro e attraente».

