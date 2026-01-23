Chiude il cimitero monumentale: «Pericoli dopo il ciclone» 

La tempesta di vento e pioggia che si è abbattuta sulla città tra lunedì e mercoledì ha lasciato il segno anche nel già malandato cimitero monumentale di Bonaria, da anni in attesa di interventi per riqualificare le sepolture storiche e i viali ostaggio di un degrado sempre più intollerabile. Non a caso il Comune ieri ha annunciato la chiusura, oggi e domani, del camposanto più antico della città in modo da valutare i pericoli per i visitatori.

«La decisione è stata presa in via precauzionale – spiega una nota dell’ufficio stampa –, al termine dei sopralluoghi e delle valutazioni tecniche sui danni provocati dal recente passaggio del ciclone Harry. Le verifiche hanno evidenziato criticità che rendono necessario limitare temporaneamente l’accesso, con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza delle persone».

E non è tutto. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di procedere (finalmente) anche con delle pulizie straordinarie, che saranno concentrate soprattutto nel Vecchio Orto delle Palme. «Gli interventi mirano a rimuovere materiale pericoloso, come guano di migliaia di uccelli che cercavano riparo durante il maltempo, mettere in sicurezza le strutture e ripristinare condizioni adeguate per la fruizione pubblica», spiegano dal Municipio.

Criticità che però non sono certo causate dal cattivo tempo di questi giorni: i problemi strutturali si trascinano infatti ormai da anni, se non da decenni, così come non è affatto recente il degrado causato dagli escrementi degli uccelli che, nel corso degli ultimi anni, hanno letteralmente sepolto tombe e sculture funerarie di grande valore storico.

«Frequento il cimitero da una decina d’anni e una cosa del genere non l’avevo mai vista – spiegava a L’Unione Sarda, giorni prima dell’arrivo del ciclone, Lorenzo Spanedda, ex docente universitario e visitatore abituale -. Negli ultimi mesi il degrado è diventato evidente. I viali non vengono puliti regolarmente e il guano degli storni, presente già dall’anno scorso, è dannoso anche per i monumenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA