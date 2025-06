Chiude il centro servizi, ondata di proteste 

Sono pochi chilometri, ma per chi non ha l’auto arrivare diventa un’impresa. Per questo il trasferimento del Centro servizi di Flumini, da Sant’Andrea a Capitana, ha scatenato un’ondata di proteste. Per la prima volta la costa poteva godere di servizi importanti, che erano sempre mancati, con la presenza di medici di famiglia e di altri ambulatori che non costringevano le persone a recarsi in centro per sottoporsi alle visite.

«Era un servizio molto importante soprattutto per gli anziani», spiega un residente nella zona, Giorgio Sitzia, «soprattutto per la presenza dei medici di famiglia ma anche degli altri ambulatori. Andare a Capitana per molti è impossibile. Non è vicino, se non hai l’auto come fai a raggiungere via Liri? Passi lungo la litoranea?». Dello stesso parere Fabrizio Ruggeri: «Sapevamo che il centro sarebbe stato rinforzato con un’altra sede, invece a Sant’Andrea hanno proprio chiuso. Per arrivare a Capitana inoltre non c’è nemmeno il Pf, che fa capolinea a Flumini».

Soprattutto la presenza in sede dei medici di famiglia aveva fatto sì che i residenti nel litorale non fossero costretti a scegliere un medico nel centro urbano, con tutti i disagi che questo comportava. Oltre agli ambulatori, il centro servizi organizzava periodicamente anche attività e iniziative negli spazi verdi del parco Parodi.

