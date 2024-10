Chiude il centro per i migranti 

Undici ragazzi sono stati trasferiti ieri, altri cinque resteranno a Villacidro in carico dei servizi sociali del Comune. Il centro di accoglienza per giovani migranti chiude. Ieri alcuni ospiti, su disposizione della Prefettura, hanno lasciato i locali gestiti dalla cooperativa Isar di Santadi.

Non sono chiare le ragioni che hanno portato a questa decisione. «Non intento rilasciare alcuna dichiarazione – dice la presidente della coop Graziella Cani – posso confermare soltanto che sono state avviate le operazioni per il trasferimento degli ospiti. Non posso aggiungere altro».

Il Comune

Non conosce le ragioni del trasferimento nemmeno il sindaco Federico Sollai. «Si tratta di interventi coordinati dalla Prefettura – commenta il primo cittadino – ci saranno sicuramente dei motivi, ma non li conosco. In ogni caso come Comune non ci tiriamo indietro e cercheremo di fare in modo che tutto vada per il meglio. Abbiamo sempre favorito l’inclusione e lo faremo anche questa volta». Cinque ragazzi ospiti del centro migranti verranno affidati ai Servizi sociali del Comune a partire dal 1 novembre. «Abbiamo appreso che la struttura deve chiudere entro il 31 ottobre – continua Sollai – ci sono pertanto pochissimi giorni per affrontare questa emergenza». Il sindaco si è già mobilitato per individuare possibili strutture idonee ad accogliere i ragazzi. «Nell’immediato ci saranno anche da affrontare delle spese – continua il primo cittadino – sicuramente il Comune dovrà impegnare almeno 150 mila euro fino a dicembre. Erano spese che non avevamo programmato e che adesso dobbiamo invece affrontare. Ripeto, cercheremo di fare il possibile per venire incontro a questi ragazzi». Ieri mattina durante le operazioni di trasferimento degli ospiti non ci sono stati problemi. Undici ragazzi hanno raggiunto altri centri della provincia di Cagliari. Gli altri cinque resteranno a Villacidro. (f. p.)

