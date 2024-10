Chiude il cantiere, Statale 131 più sicura 

Strada senza buche ma anche una nuova segnaletica. L’ Anas ha completato gli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni su circa 6 chilometri della Statale 131 in direzione Cagliari tra Santa Giusta e Tramatza. Come ha fatto sapere la società, i lavori hanno riguardato il risanamento profondo di tutta la pavimentazione, la posa dell’asfalto drenante per evitare problemi quando piove e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale ad alta riflettenza. Un modo questo per rendere il tratto più sicuro rispetto a prima. L’investimento dei lavori è di due milioni di euro. I Comuni interessati dai lavori di ripristino della strada sono quelli di Tramatza, Oristano, Santa Giusta e Siamaggiore. Fine dunque dei disagi e dei rallentamenti a causa del cantiere, almeno in quel tratto di strada. ( s.p. )

