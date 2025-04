Chiude dopo 44 anni l’ottico dei selargini 

Dietro quel bancone sono trascorsi quarantaquattro anni, dal 1981 sino a ieri. Prima da solo, dopo la gavetta in un laboratorio di Cagliari e gli studi che hanno dato il via al suo percorso professionale come ottico specializzato in optometria, poi con la moglie conosciuta proprio nell’attività di via Istria. «Un viaggio indimenticabile che porterò sempre nel cuore», racconta Antonio Fanni, il primo ottico ad aprire nel centro di Selargius e che ieri - anche se a malincuore e un po’ commosso - ha abbassato per sempre le saracinesche del punto vendita di via Istria.

La storia

L’avventura è iniziata quando aveva 31 anni, prima in un piccolo locale di via Roma, poi in via Istria. «Ora ne ho quasi 76», dice, «quando ho aperto a Selargius non c’era quasi niente, era bello perché ci si conosceva quasi tutti ma mancavano tanti servizi. Ora è una vera e propria città». Cagliaritano d’origine, Fanni è diventato subito un selargino, anche grazie al gruppo scout di cui ha fatto parte e al volontariato nella parrocchia di San Salvatore dove tuttora svolge il ruolo di ministrante. Nel punto vendita di via Istria è sbocciato anche l’amore tra Fanni e la moglie Rita Mascia. «Lei era mia cliente, poi un giorno ci siamo fermati a chiacchierare e da lì è iniziato il nostro percorso di vita insieme. Ci siamo sposati e si è appassionata anche lei al mondo degli occhiali».

Gli aneddoti

I ricordi di questi anni sono tanti. «Ho servito generazioni di selargini», ricorda Fanni, «ho venduto occhiali a tanti bambini che nel frattempo sono diventati genitori, e ancora oggi sono nostri clienti insieme ai figli. Qualcuno spesso passa anche solo per una chiacchierata, e proprio per questo dispiace chiudere definitivamente ma non possiamo fare altrimenti».

Dopo due anni di decisioni e ripensamenti, ieri è stato l’ultimo giorno di lavoro trascorso fra il continuo via vai di clienti più affezionati: strette di mano, baci, sorrisi e anche qualche lacrima durante i saluti a quello che negli anni è diventato l’ottico di fiducia per chi abita nel centro città.

L’addio

«Come tutte le attività a conduzione familiare, il tempo è sempre stato dedicato al lavoro, fra le ore di apertura e quelle trascorse a sistemare conti e merce in negozio», ricorda ancora Fanni. «Bello perché è quello che ho sempre voluto fare, oltretutto una passione condivisa con mia moglie, ma ora è arrivato il momento di rallentare e pensare un po’ più a noi». E dopo i saluti di persona, sono arrivati anche quelli sui social dove Fanni ha pubblicato la foto del negozio chiuso con tanto di dedicata a Selargius: «Grazie di cuore a tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA