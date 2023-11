Chiude da domani l’ecocentro di via San Paolo, stop ai conferimenti sino all’inizio di dicembre 

Chiude da domani l’ecocentro comunale di via San Paolo. L’impianto resterà off limits sino al 1° dicembre. Due settimane di stop al conferimento dei rifiuti che serviranno agli operatori per effettuare alcuni lavori di manutenzione straordinaria ritenuti improrogabili.

Ieri la comunicazione del Comune che avvisa anche «che gli utenti potranno comunque conferire i rifiuti presso l’ecocentro in viale Sant’Elia oppure presso l’isola ecologica mobile in via Pisano che resteranno aperti secondo il consueto orario dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20».

La chiusura dell’ecocentro di via San Paolo è probabilmente legata ai lavori imminenti per realizzare nell’area il grande parco urbano finanziato con 18 milioni di euro. Un piano di riqualificazione rimasto bloccato per quasi due anni a causa di controversie legali e della necessità di procedere a sgomberi ed espropri.

Ma la rinascita dell’area periferica tra le più degradate della città passa anche per un un progetto di forestazione urbana della Città Metropolitana, che sarà realizzato con un contributo di 500 mila euro del ministero della Transizione ecologica.

RIPRODUZIONE RISERVATA