Chiude anche la storica lavanderia 

Quando la porta del negozio si apre, la prima reazione dei clienti è un sospiro di sollievo, per quella piacevole aria condizionata che dà tregua dal caldo.

Qualche minuto dopo, quando escono, hanno quasi tutti gli occhi lucidi. Perché sanno, o scoprono al momento, che sono le ultime volte lì dentro.

Addio dopo 44 anni

Il 30 giugno, la lavanderia “La Perla” chiuderà i battenti dopo 44 anni. Per la titolare Ignazia Loddo, 62 anni, è arrivato il momento della pensione, e nonostante la sua sia un’attività storica, ben avviata e con una clientela vastissima, non ha trovato nessuno pronto a rilevarla. «Anche se la lavanderia va benissimo, hanno tutti paura dei debiti», spiega Loddo, da dietro al bancone in cui lavora con la collaboratrice Paola Uda.

Via Cicerone perderà così non solo l’unica attività della zona, ma un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere, dove si passava anche per un saluto o scambiare due chiacchiere. E tanti sono anche quelli che arrivano da fuori. Affezionati, fedeli, fermano l’auto davanti all’ingresso perché spesso il parcheggio non c’è, entrano e confessano: «Ci mancherà troppo, ancora non ci crediamo, come lei non c’è nessuno».

Attività storica

La fine di una storia che affonda le sue radici ancora più lontano, perché all’inizio della carriera, a 18 anni, Loddo e sua madre rilevarono un’altra lavanderia fallita, in cui non era rimasto più niente. «Ma quando ho iniziato c’era un bel giro di lavoro, a Monserrato c’erano sedici lavanderie. Oggi siamo rimasti in tre». Tempi che cambiano, nuove lavatrici moderne che rendono determinati lavaggi più semplici, eppure “La Perla” non ha mai accusato crisi, neanche negli anni del Covid. «Ha aiutato il fatto di non avere l’affitto da pagare, perché nel 2007 ho acquistato il locale. E poi nulla sostituisce l’accortezza e i metodi di un tempo». E dire che là fuori non c’è neanche un’insegna. «Mi hanno chiesto tante volte come ho fatto ad avere tutta questa clientela senza farmi pubblicità. Non mi è mai piaciuto mettermi in mostra, forse sono stata fortunata, sicuramente metto la soddisfazione del cliente al primo posto, come se i soldi li stessi spendendo io. È stato un bel percorso, restare 44 anni è un orgoglio».

L’affetto dei clienti

Adesso bisogna prepararsi a salutare. «Ancora non so come si fa, la gioia più grande di questi anni me l’hanno data proprio i clienti, sono stati una seconda famiglia», sorride Loddo. «In questi giorni mi stanno dimostrando tanto affetto, piangono loro e piango anche io. Ma a tutti dico che potremo continuare a vederci fuori, per un caffè».

Eppure, dal 1° luglio, sarà come se via Cicerone fosse un po’ più vuota.

