«E adesso che sei dovunque sei, chissà se ti arriva il mio pensiero, chissà se ne ridi o se ti fa piacere». Gabriele Olianas, 19enne di Villanova Strisaili, è fuori pericolo, ma al risveglio dal coma ha sentito il vuoto. Ha preso consapevolezza della mancanza di Mattia Miscali, il suo amico fraterno di 20 anni che ha perso la vita il 29 ottobre scorso nell’incidente dell’auto guidata proprio da Olianas. Ha scelto la canzone di Luciano Ligabue, “Il mio pensiero”, per condividere su Instagram il suo stato d’animo. A Mattia, Gabriele Olianas, indagato per omicidio stradale, ha voluto dedicare la sua prima storia social con tanto di foto, che ritrae i due giovani di Villanova Strisaili in un giorno spensierato, corredata da due puntini di sospensione e un cuore rosso.

Storia social

La canzone di Ligabue descrive un cielo chiaro e blu, senza preoccupazioni per le nuvole, simboleggiando uno stato di gioia e contentezza. Tuttavia, un assenza lo fa sentire incompleto e distaccato dal mondo che lo circonda. Gabriele Olianas ha scelto proprio uno dei successi dell’artista di Correggio per ricordare l’amico che non c’è più. L’ha fatto dopo che i medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari hanno sciolto la prognosi sulle sue condizioni. Il giovane ha lasciato la Terapia intensiva ed è stato trasferito in Ortopedia dove osserverà un periodo di osservazione dopo le operazioni chirurgiche subite. La sua vita è rimasta sospesa due settimane, in un lettino della Rianimazione costantemente monitorato dal personale sanitario. Appena è tornato in possesso del suo telefono, il ragazzo ha pubblicato un pensiero per ricordare l’amico che non vedrà mai più. Dalla galleria multimediale ha selezionato una delle tante foto scattate insieme, un selfie che trasuda di freschezza e serenità. La voce di Ligabue e alcune emoticon completano la dedica.

La tragedia

Il 28 ottobre il gruppetto di amici aveva deciso di trascorrere la serata insieme. Quattro ragazzi di Villanova Strisaili e uno di Arzana erano saliti sulla Golf grigia di Gabriele Olianas. Quella macchina, destino beffardo, era stata venduta qualche tempo prima dalla famiglia di Mattia Miscali allo stesso Olianas. I cinque giovani hanno raggiunto Lotzorai dove si sono trattenuti fino alle 5. Quando mancavano poco meno di due ore all’alba, il conducente della berlina ha imboccato l’uscita sud dell’abitato avviandosi verso la statale 125, in direzione Tortolì. All’altezza dell’incrocio per la zona industriale di Baccasara, Olianas ha perso il controllo del mezzo. L’autista, nel disperato tentativo di correggere la manovra, ha invaso la corsia opposta e l’auto è piombata come un proiettile sulla testata della barriera laterale che corre lungo la rampa di collegamento tra la zona industriale e la strada statale. Nell’impatto, devastante, si è staccata la portiera destra e Mattia Miscali, che sedeva sul lato passeggero, è stato sbalzato fuori. Il giovane barman, reduce dalla stagione in un resort del territorio, è morto in una striscia d’asfalto che apre sull’Orientale. Il suo cuore ha cessato di battere già prima che arrivassero gli angeli del soccorso. Troppo gravi le ferite alla testa riportate nell’impatto con l’asfalto, dopo un tragico volo. Da qualche giorno sul punto della tragedia è stato deposto un mazzo di fiori in ricordo del ragazzo volato in cielo troppo presto.

