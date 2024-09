Chirurgo opera da Barcellona un paziente in Cina 

Madrid. Il medico italiano Alberto Breda, capo del servizio di Urologia oncologica dell’equipe chirurgica di Trapianti renali alla fondazione Puigvert di Barcellona, ha operato di un tumore a un rene un paziente che si trovava a Pechino, in Cina, impiegando per la prima volta chirurgia robotica in remoto. A darne notizia è stata la Fondazione Puigvent in un comunicato in cui segnala che si tratta del primo intervento al mondo di nefrectomia parziale del rene transcontinentale.

L’intervento è stato realizzato una settimana fa dal chirurgo italiano dall’auditorium di Bordeaux, dove Alberto Breda partecipava alla 21ª riunione annuale della Società Europea di Urologia (Eau) della quale è presidente. L’operazione in remoto è stata effettuata su un paziente di 37 anni, che aveva un tumore al rene di 3,5 centimetri, ricoverato all’Ospedale generale Pla di Pechino, dimesso il giorno successivo all’intervento e che è attualmente in convalescenza a casa, senza presentare complicazioni. «Si tratta di un momento storico che è stato possibile grazie alla collaborazione internazionale e che serve, inoltre, a illustrare la diversità che esiste nella pratica della medicina attuale», indica il dottore Brada nel comunicato. L’operazione è stata proiettata sugli schermi dell’auditorium e il chirurgo italiano, in abiti civili, ha controllato in remoto con una consolle (Edge robotic system) i bracci robotici che hanno realizzato l’intervento sul paziente a Pechino, col supporto di chirurghi cinesi e «un tempo di ritardo di 132 microsecondi».

