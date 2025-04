Chirurgo licenziato «Non avevo équipe né sala operatoria» 

Chiamato a dirigere un reparto mai nato. “Licenziato” dall’incarico perché, è la contestazione, non avrebbe raggiunto gli obiettivi. Tutto in meno di un anno. «Colpa sua», sostengono i vertici dell’Arnas Brotzu. «Non mi hanno messo in condizione di lavorare, anche se ci ho provato in tutti i modi» è, in sintesi, la replica del diretto interessato: Massimiliano Tuveri, luminare della medicina che tre giorni fa si è visto revocare la direzione della struttura complessa di Chirurgia generale oncologica senza aver potuto effettuare nemmeno un intervento. Le versioni sulla vicenda sono così contrastanti che una deve essere per forza non vera. Intanto, a sostegno di quella di Tuveri c’è un esposto alla Corte dei Conti firmato da lui e da altri 13 medici. La posizione dell’azienda è riassunta nel provvedimento disciplinare.

Il reparto

La firma del contratto risale al primo giugno dell’anno scorso: Tuveri aveva vinto il bando per dirigere una struttura di nuova costituzione che sarebbe dovuta diventare punto di riferimento per il percorso delle cure oncologiche chirurgiche. Anche per ridurre i troppi viaggi della speranza. Di organizzato, però, non c’era nulla. Il chirurgo ha preso servizio: si è insediato in una stanzetta. Ma non aveva un’équipe. Né sale operatorie. Così non ha usato il bisturi ma si è dedicato alle consulenze su pazienti passati dal Cup.

Lo scontro

A luglio 2024 l’Arnas (Dg Agnese Foddis e Ds Raimondo Pinna) gli assegna due stanze di degenza con quattro letti. Il personale? Non specializzato nella sua branca, in condivisione con un altro reparto. Tuveri, attraverso l’avvocato Gianni Benevole, procede con le prime due diffide, il 18 luglio e il 6 agosto. Per non perdere la mano, intanto, chiede di essere mandato in comando in un ospedale veronese, dove va a curare tumori al pancreas. Fino a dicembre, periodo di fine del trasferimento. Il 24 di quel mese chiede di capire come dovrà lavorare a Cagliari. Il 30 comunica di avere in attesa sei pazienti che devono subire interventi importanti. L’Arnas fa sapere che Tuveri dovrà operare nelle sale che verranno via via messe a disposizione, ma l’organico del reparto ancora non c’è. L’8 gennaio sembra arrivare la svolta: il medico incontra i direttori dell’azienda. Illustra le criticità, lamenta di non essere messo in condizione di lavorare. Dall’altra parte arriva la promessa di soluzioni. Che non sono mai arrivate. E i pazienti che aveva in attesa? Vanno altrove. La guerra si consuma sulla loro pelle.

Iniziano gli scambi di comunicazioni. Il direttore sanitario Raimondo Pinna il 29 gennaio mette a disposizione una sala operatoria per il 6 febbraio. Tuveri, attraverso l’avvocato, fa sapere che i pazienti in attesa (gente col cancro) non c’erano più, che il preavviso era troppo esiguo e che gli spazi offerti non erano comunque consoni alla complessità degli interventi. Il chirurgo chiede a più riprese un incontro, anche con l’assessore Armando Bartolazzi. Ma niente. La scena – con la sala (giudicata inadeguata) offerta con scarso preavviso – si ripete pochi giorni dopo. E succede che in quella data nessuno subisce interventi. Nemmeno altri pazienti che erano stati prenotati da altri reparti. Tuveri resta in una stanza, non può lavorare. E il 6 marzo parte la contestazione disciplinare: l’Arnas lo persegue perché lo considera inadempiente.

Il provvedimento

Il 22 aprile arriva la decisione: l’incarico di direttore di struttura complessa è revocato. Nella nota della Dg Agnese Foddis rivolta a Tuveri si legge che «l’azienda ha proceduto, mediante i servizi a ciò preposti e nel minor tempo possibile, all’attivazione di tutte le procedure e all’assolvimento delle richieste da lei formulate». Inoltre «si palesa l’assenza di qualsivoglia atto volto alla “organizzazione della struttura”, posto che» il chirurgo «non ha mai provveduto alla trasmissione di alcuna richiesta in merito». Insomma: la disorganizzazione sarebbe stata causata da Tuveri. Ricostruzione che il legale del medico rigetta: «Contestazioni false e infondate». Il ricorso è già partito. E, stando a quanto trapela, il provvedimento potrebbe essere bloccato: in Regione non è stato gradito da tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA