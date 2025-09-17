Chirurgo di successo a Cambridge  

L’innovazione medica nell’università britannica di Cambridge diventa sempre più eccellenza del mondo scientifico a vari livelli, crocevia di esperimenti per migliorare la qualità della vita di migliaia di pazienti. Dal 2016 ci lavora Giuseppe Aresu, 47 anni, di Aritzo, esperto in chirurgia toracica al Royal Papworth Hospital, dopo una formazione fra Sardegna, Francia e Regno Unito passando per Udine, Padova, Shangai e il Canada. Nel 2009 l’approdo nel Regno Unito con un percorso di crescita fra tecniche operatorie innovative e giornate infinite tra sala operatoria e formazione di colleghi di tutto il mondo.

La formazione

«Negli ultimi anni - dice Aresu - ho continuato a sviluppare le tecniche di chirurgia mininvasiva, portando avanti un lavoro che unisce innovazione, formazione e collaborazione internazionale». Una svolta l’adesione al progetto di chirurgia robotica con il sistema Versius. «Col mio team stiamo diventando il gruppo al mondo con il maggior numero di interventi di chirurgia toracica eseguiti in questa piattaforma. Una soddisfazione immensa che ci consente di guardare al futuro con maggiore ottimismo, pronti a trattare casi complessi con risultati impensabili nel passato». Dietro i successi un lavoro fatto di passione, sacrifici e studio. «Tra il 2022 e il 2023 ho trascorso circa un anno al Toronto General Hospital - dice Aresu - dove ho affinato le tecniche di trapianto polmonare, in particolare l’utilizzo dell’ex vivo lung perfusion. Al mio rientro a Cambridge ho introdotto, insieme al team di Papworth, questa tecnologia realizzando il primo trapianto polmonare britannico con l’ausilio della macchina Evlp». E poi l’utilizzo di altre tecnologie come il “graft reshaping” e il trapianto lobare con la riduzione del volume polmonare.

Scambi con l’Isola

Per Aresu la sfida per una sanità migliore passa dalla formazione: «Nell’ultimo anno a Cambridge abbiamo istituito diversi corsi internazionali di chirurgia toracica minimamente invasiva. I partecipanti assistono a interventi in diretta, anche via streaming, e il giorno successivo replicano le procedure su modelli cadaverici nel nostro laboratorio. È un modello educativo che attrae chirurghi da ogni angolo del pianeta». L’obiettivo più grande è costruire un ponte con la Sardegna: «Come ogni sardo che ha dovuto lasciare la propria terra per formarsi all’estero sento forte il desiderio di restituire qualcosa. Sarebbe per me un sogno aprire collaborazioni tra gli ospedali sardi e il reparto di chirurgia toracica di Cambridge». E sui cervelli in fuga: «Oggi più che mai la medicina vive di connessioni ed esperienze internazionali. La politica regionale dovrebbe incentivare queste opportunità».

