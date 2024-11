Chirurgia toracica, la rivolta dei medici dell’Oncologico: «No al trasferimento al Brotzu» 

Scende in campo l’intera Chirurgia ed Endoscopia interventistica toracica del Businco, per dire “no” al trasloco al Brotzu e difendere la dignità, il lavoro e il futuro dell’unica Struttura della Sardegna che opera – anche e soprattutto – i malati di tumore al polmone.

Tutti contro. Il piano per i lavori nelle sale operatorie del Businco scritto dai vertici dell’Arnas non piace a nessuno. Perché – argomentano medici, operatori sanitari e associazioni – se pur è necessaria la ristrutturazione dei vecchi spazi dell’Oncologico e ben venga la costruzione dei nuovi, il modo in cui l’Azienda vuole procedere (la data di inizio del cantiere è fissata fra tre giorni) mette a rischio l’attività dei reparti, allungherebbe le liste d’attesa, e non garantisce la sicurezza dei pazienti. E il fatto che il piano non sia stato condiviso con i sindacati, e ci sia stato pure “l’inciampo” delle firme taroccate sul documento, crea ulteriore altissima tensione.

I sette dirigenti medici hanno scritto una lettera aperta – alla dg e al direttore sanitario dell’Arnas, Agnese Foddis e Raimondo Pinna, e per conoscenza alla presidente della Regione, all’assessore alla Sanità e alla sesta Commissione consiliare – dal titolo “Richiesta di revoca degli intenti di trasferimento della Struttura complessa di Chirurgia toracica dallo stabilimento Oncologico al San Michele”.

«La nostra Struttura, fin dalla sua istituzione negli anni ’80, ha sempre avuto come “mission” prioritaria la diagnosi e la cura delle patologie oncologiche toraco-polmonari. Vocazione che si è consolidata a partire dal 2008 con il trasferimento dal Binaghi al Businco, dove si trova attualmente, identificato quale Hub regionale della rete delle malattie oncologiche, a differenza del San Michele, che invece è il riferimento regionale per la gestione delle emergenze/urgenze, traumi e trapianti».

Proseguono i medici: «Le neoplasie toraco-polmonari costituiscono un set di patologie complesse, caratterizzate da elevato tasso di mortalità e bassa sopravvivenza globale specie se non affrontate in fase precoce. La diagnosi e il trattamento vanno gestiti da un Team Multidisciplinare di specialisti con alto livello di expertise, operanti nella stessa struttura ospedaliera e supportati da specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (Pdta). In quest’ottica, la Struttura riveste un ruolo centrale nel Pdta polmone, operando congiuntamente ad altre branche specialistiche quali Oncologia Medica, Radiologia Diagnostica Interventistica, Anatomia Patologica, Medicina Nucleare, Anestesia e Rianimazione, Cardiologia Oncologica, Fisiatria e Terapia del Dolore. Tutte ubicate al Businco».

Ora, il trasferimento della integrale attività clinica e chirurgica della Struttura verso uno stabilimento dedicato alla gestione dell’emergenza urgenza, del trauma e del trapianto, «potrebbe causare una perturbazione del percorso diagnostico-terapeutico del paziente oncologico toraco-polmonare. Potrebbe venir meno la capacità di garantire le attuali performance di diagnosi e cura».

Dunque, «riteniamo, del tutto inopportuno “separare” la nostra Struttura dal Dipartimento, oltre al fatto che bisogna considerare che l’impossibilità di garantire una sala operatoria dedicata all’attività endoscopica toracica interventistica, aggraverebbe la già precaria carenza di slot operatori della nostra unità operativa».Tirando le somme, «tutto questo potrebbe portare fatali e inaccettabili ripercussioni sulla salute dei pazienti, determinando sconforto, frustrazione e sfiducia nei confronti dell’Azienda e dei professionisti che ci lavorano, alimentando le già note diatribe che ci vedono, nostro malgrado, quasi quotidianamente oggetto di discussione, e incrementando la mobilità passiva per interventi e procedure extra regione». (cr. co.)

