Chirurgia, si allungano le liste d’attesa 

Per l’ospedale di Isili si ripresenta così il dramma della mancanza di personale che purtroppo non riguarda solo la Chirurgia. «A breve», ha detto Gabriella Serra portavoce del comitato, «andrà via la chirurga territoriale, faceva le eco-mammarie e le visite chirurgiche a domicilio; presto si trasferirà anche la fisiatra; l’unica nota positiva è che è stata bandita la selezione per la sostituzione del primario di Chirurgia. Mentre a Muravera c’è già, ad Isili non si sa nulla, non mandano neppure un chirurgo in più alla settimana per snellire le liste d’attesa».

Eppure la chirurgia del san Giuseppe è operativa tutti i giorni per gli interventi ambulatoriali, il lunedì e il mercoledì per quelli di chirurgia plastica, c’è anche la chirurgia territoriale per i pazienti che vengono visitati negli ambulatori. Questa mole di lavoro però non soddisfa tutte le necessità, anche quelle semplici, degli utenti del Sarcidano-Barbagia di Seulo e della Trexenta, per esempio in caso di ernie inguinali ed emorroidi. Da quando è andato via a luglio scorso il primario Raffaele Salfi non è più possibile affrontare un certo tipo di interventi. A marzo andrà in pensione anche un altro chirurgo mentre lo specialista di chirurgia plastica ha un contratto a termine. Verrà rinnovato? È quello che si chiedono pazienti, amministratori e il comitato “Sanità Bene Comune” visto che c’è stata una risposta positiva a questo nuovo servizio.

«Basta promesse, basta creare false aspettative». Non riesce a placare la sua ira Enea Coni, 54 anni di Isili, all’indomani di una visita specialistica effettuata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale san Giuseppe. Ha bisogno di un intervento chirurgico per un’ernia, il suo nome è stato inserito in lista d’attesa senza però sapere quando si comincerà di nuovo con questo tipo di operazioni. «L’aspetto più grave», prosegue Coni, «è che se la mia situazione dovesse peggiorare mi hanno consigliato di rivolgermi ad un’altra struttura. Dovrò dunque prenotare una nuova visita, pagare un’altra volta il ticket perché qui non sarebbe possibile operarmi».

«Basta promesse, basta creare false aspettative». Non riesce a placare la sua ira Enea Coni, 54 anni di Isili, all’indomani di una visita specialistica effettuata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale san Giuseppe. Ha bisogno di un intervento chirurgico per un’ernia, il suo nome è stato inserito in lista d’attesa senza però sapere quando si comincerà di nuovo con questo tipo di operazioni. «L’aspetto più grave», prosegue Coni, «è che se la mia situazione dovesse peggiorare mi hanno consigliato di rivolgermi ad un’altra struttura. Dovrò dunque prenotare una nuova visita, pagare un’altra volta il ticket perché qui non sarebbe possibile operarmi».

Il reparto

Eppure la chirurgia del san Giuseppe è operativa tutti i giorni per gli interventi ambulatoriali, il lunedì e il mercoledì per quelli di chirurgia plastica, c’è anche la chirurgia territoriale per i pazienti che vengono visitati negli ambulatori. Questa mole di lavoro però non soddisfa tutte le necessità, anche quelle semplici, degli utenti del Sarcidano-Barbagia di Seulo e della Trexenta, per esempio in caso di ernie inguinali ed emorroidi. Da quando è andato via a luglio scorso il primario Raffaele Salfi non è più possibile affrontare un certo tipo di interventi. A marzo andrà in pensione anche un altro chirurgo mentre lo specialista di chirurgia plastica ha un contratto a termine. Verrà rinnovato? È quello che si chiedono pazienti, amministratori e il comitato “Sanità Bene Comune” visto che c’è stata una risposta positiva a questo nuovo servizio.

Carenza di personale

Per l’ospedale di Isili si ripresenta così il dramma della mancanza di personale che purtroppo non riguarda solo la Chirurgia. «A breve», ha detto Gabriella Serra portavoce del comitato, «andrà via la chirurga territoriale, faceva le eco-mammarie e le visite chirurgiche a domicilio; presto si trasferirà anche la fisiatra; l’unica nota positiva è che è stata bandita la selezione per la sostituzione del primario di Chirurgia. Mentre a Muravera c’è già, ad Isili non si sa nulla, non mandano neppure un chirurgo in più alla settimana per snellire le liste d’attesa».

Il caso

«Ci si illude di poter restare a Isili per cure e interventi», ha aggiunto Coni che è stato per due legislature amministratore comunale, «ma poi si è costretti ad andare altrove. Se veramente si voleva far funzionare la Chirurgia, perché non mandare periodicamente un’équipe per abbattere i tempi d’attesa ed evitare che i cittadini si spostino in altri ospedali?».

Se si aspettano risposte e personale per la Chirurgia, altrettante aspettative ci sono per altri servizi come il Punto Donna dove da agosto manca un ginecologo. «Sta nascendo il Punto Uomo», ha aggiunto Gabriella Serra, «ma la ginecologia è ancora senza medico nonostante in due mesi la dottoressa avesse erogato 270 prestazioni». I timori per il futuro dei vari servizi dell’ospedale e della sanità territoriale restano e aumentano man mano che si creano nuovi vuoti frutto di pensionamenti e trasferimenti, mai colmati nell’ospedale San Giuseppe.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata