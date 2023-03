Chirurgia salva, i Riformatori scendono in piazza lo stesso 

Più che una mobilitazione generale per la sanità è stata una piccola riunione di simpatizzanti dei Riformatori Sardi e del suo capogruppo, Alberto Bamonti, che ieri ha cercato di tenere alta l’attenzione sul futuro dell’ospedale Civile di Alghero con un sit-in di fronte al presidio di via Don Minzoni poco partecipato.

Con lui alcuni manifestanti. Ma c’era da prevederlo dopo l’annuncio della direzione generale della Asl sulla risoluzione delle criticità nel reparto di Chirurgia, a rischio chiusura. «Voleva essere una manifestazione pacifica – chiarisce Bamonti – è un momento in cui sentiamo il bisogno di stringerci attorno a coloro che ogni giorno e con grandi sacrifici personali difendono la nostra salute. Non siamo qui ad alimentare polemiche». Il sindaco Mario Conoci, intanto, ha incontrato il direttore del presidio ospedaliero, Gioacchino Greco, per avere il punto di vista “dall’interno”.

«La mancanza di medici – sottolinea Conoci - provoca certamente le maggiori criticità che possono essere superate solo da regole meno stringenti sull’accesso alle facoltà di Medicina e sempre maggiori investimenti sulla formazione specialistica. Nell’immediato invece, la scelta indicata dall’assessore Doria, di far rientrare i medici in quiescenza per superare molte delle criticità attuali appare oltremodo opportuna».

