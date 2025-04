Chirurgia per via transfenoidale 

Come si asporta un adenoma ipofisario?

La tecnica chirurgica è quella endoscopica Transfenoidale. Si usano endoscopi di soli 4 mm di diametro e strumenti molto sottili introdotti attraverso le fosse nasali. Si rimuovono tumori ipofisari, anche di notevoli dimensioni, e altri tumori che si sviluppano nella stessa area (Craniofaringiomi, Cordomi del clivus ecc). I rischi sono legati alle strutture presenti nella zona in cui si opera (arterie carotidi, seni cavernosi, nervi oculomotori e nervi ottici). Questo tipo di intervento non si esegue in tutte le Neurochirurgie; la tecnica richiede un training specifico e strumentazione dedicata diversa da quella utilizzata nella chirurgia transcranica.