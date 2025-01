Chirurgia ortopedica, nel reparto rinato 500 interventi l’anno  

Più di 2.100 interventi di chirurgia ortopedica in quattro anni, con una media ben al di sopra delle 500 procedure ogni 12 mesi. Un boom che ha interessato anche l’attività ambulatoriale, con 7.677 visite totali nel 2023, e 8.443 nel 2024. Sono i numeri del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Lanusei che, in tempi di pandemia, era stato convertito ad angolo Covid. Qualità del servizio, professionalità ed esperienza sono i fattori che hanno trainato la rinascita del reparto guidato da Luigi Soddu, trent’anni di militanza tra le corsie del Marino di Cagliari, con una breve parentesi al Brotzu. Il medico chiude il cerchio della sua carriera in Ogliastra, terra d’origine della madre (nativa di Bari Sardo). «Non è stato un lavoro semplice. Il primo passo è stato quello di riprendere a operare, che è poi la nostra missione principale. Poi abbiamo pensato ad allestire il reparto dal punto di vista logistico. Dopo un’attenta analisi, ho presentato alcune idee per la realizzazione di un progetto che rilanciasse la struttura, affinché si creasse un’ortopedia che avesse tutti i requisiti per lavorare bene e, soprattutto, che avesse una sua autonomia rispetto alle altre strutture dell’ospedale». Intanto, in Radiologia è entrata in funzione anche la Tac di ultima generazione, mentre in Medicina sono arrivati 18 letti elettrici (completi di arredi) che si aggiungono agli altri 70 che consegnati lo scorso dicembre 2024.

